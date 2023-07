Chi sostituirà Barbara D’Urso a Pomeriggio 5? Le voci sulla prossima conduttrice

Chi sostituirà Barbara D’Urso a Pomeriggio 5? Dopo l’annuncio dell’addio della conduttrice, arrivano le prime voci sulla sua possibile erede. Chi prenderà il suo posto nell’amato varietà pomeridiano Mediaset?

Chi sostituirà Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: le voci sulla sua erede

Dopo mesi di voci sul possibile divorzio tra Mediaset e Barbara D’Urso, il network ha confermato l’addio della conduttrice al suo programma di punta, Pomeriggio 5: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Improbabile, quindi, un rinnovo di contratto per la conduttrice che, nel 2024, sarà libera di accasarsi altrove. Al momento, tuttavia, gli spettatori sono già curiosi di sapere chi prenderà il suo posto nel suo seguito varietà pomeridiano, guidato dalla D’Urso per ben 15 anni. Chi sostituirà Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 secondo il web?

Le indiscrezioni dal web, quali sono i nomi in lizza?

Sebbene alcune prime indiscrezioni spingessero molto per la candidatura di Simona Branchetti, il sito di gossip DavideMaggio.it porta avanti una teoria ben diversa. Secondo il portale, infatti, l’anno prossimo Pomeriggio 5 sarà presentato da nientemeno che Myrta Merlino. “Possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo di Myrta Merlino nel pomeriggio di Canale 5.” -scrivono su DavideMaggio.it– “Chiamatela fatalità Myrta Merlino era seduta proprio accanto alla D’Urso nel Duomo di Milano durante la celebrazione dei funerali di Silvio Berlusconi”. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la conferma o la smentita di quest’ultima voce di corridoio. Manca poco, infatti alla presentazione dei palinsesti annuali di Mediaset, in programma per martedì 4 luglio.