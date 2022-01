Chi è Simona Branchetti: ex marito, storie d’amore, TG5, carriera

Simona Branchetti è una conduttrice del Tg5, uno dei volti storici del telegiornale di Canale 5.

Chi è Simona Branchetti

Simona Branchetti, nasce il 15 agosto 1976 a Meldola (in provincia di Forlì Cesena). Giornalista laureata in Giurisprudenza all’università di Bologna, inizia la sua carriera nel 2002 collaborando con il quotidiano La Voce di Forlì e altri giornali locali emiliano romagnoli fino a che nel 2005 non diventa giornalista professionista. Nell’ottobre 2002 arriva a Stream Tv e dal 2003 al 2007 è a Sky tg 24.

Dall’ottobre 2007 sbarca invece al tg5, prima come volto dell’edizione mattutina e poi per condurre l’edizione delle 13. Nel 2020 pubblica il suo primo libro e si occupa spesso di tematiche come benessere, medicina e salute.

Su Canale 5, in particolare nel 2021, conduce Morning News, Mattino Cinque. Nel 2022 ha condotto uno spin-off di Pomeriggio Cinque.

Il primo matrimonio

Simona Branchetti si è sposata con Federico Quaranta, conduttore radiofonico e televisivo molto esperto di enogastronomia, ma i due hanno divorziato nel 2013.

La storia d’amore (finita) con Carlo Longari

Simona ha poi avuto un secondo matrimonio con Carlo Longari, avvocato, che inizia a frequentare dal 2016. Anche con lui, però, le cose non vanno nel migliore dei modi e la coppia è costretta a separarsi nel 2021. In una intervista a DiPiù Tv Simona Branchetti ha rivelato che “È stata una separazione drammatica che mi ha fatto soffrire moltissimo. Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto e invece non è andata così”. Nello specifico i due hanno deciso di porre fine alla loro relazione a causa degli eccessivi impegni di lavoro che li portavano a vedersi sempre di meno.