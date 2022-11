Diletta Leotta e Karius, primo bacio: insieme alla festa di Halloween

Diletta Leotta e Karius alimentano il loro amore non solo con viaggi ma anche con effusioni in pubblico. I due sono stati immortalati in un famoso ristorante milanese mentre si baciavano. La conduttrice, intanto, non perde occasione di volare a Londra.

Diletta Leotta e Karius, primo bacio

Diletta Leotta e Loris Karius dopo le voci di gossip ed essere stati fotografati insieme per la prima volta, ecco il primo bacio. A fotografarli ancora una volta insieme è stato sempre ilg iornale di Alfonso Signorini, Chi.

La conduttrice ed il calciatore sono stati immortalati in un noto ristorante milanese davanti al Duomo. Dunque, segno che i due orami non si nascondono più e quasi come se volessero dichiararsi ed ecco che così è stato beccato il primo bacio tra i due.

Insieme alla festa di Halloween

Dopo il primo bacio a Milano, la conduttrice di Dazn è volata a Londra per la serata di Halloween il 31 ottobre 2022.

Subito dopo Leotta è tornata in Italia per motivi di lavoro e Karius l’ha raggiunta con un volo privato dopo la partita tra Tottenham e Newcastle United.

