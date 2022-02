Chi sono i Meduza: canzoni, nome, curiosità, Sanremo 2022

I Meduza sono un gruppo musicale che si esibirà sul palco del Festival di Sanremo 2022.

Chi sono i Meduza

I Meduza, gruppo musicale di giovane dj, è un gruppo musicale di musica elettronica pronto ad esibirsi sul palco dell’Ariston. A farne parte sono tre giovani: Luca de Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani che si sono fatti conoscere nell’universo musicale per la loro carica innovativa. Il gruppo, che si è costituito nel 2019, è stato chiamato Meduza in onore della sorella mortale Gorgone Medusa, figura mitologica dell’antica Grecia.

La Band ha fatto il suo esordio nel 2019 con il singolo Piece Of Your Heart in collaborazione con i Goodboys e ora è pronta a far divertire il pubblico di Sanremo 2022. I tre ragazzi si stanno sempre più imponendo a livello di ascolti e i loro brani hanno registrato milioni di visualizzazioni anche su molte piattaforme streming. Luca de Gregorio e Simone Giani sono entrambi diplomati al conservatorio di Milano mentre Mattia nasce come puro DJ che amava esibirsi nei locali della provincia di Milano.

I tre ragazzi, molto amici l’uno con l’altro, hanno poi deciso di iniziare a produrre qualcosa di proprio riunendosi nel gruppo musicale i Meduza.

Canzoni di successo

Tra i principali successi ottenuti dal gruppo Meduza ci sono alcuni brani che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni e ascolti come Lose Control (con Becky Hill e i Goodboys), Born to Love (feat. SHELLS), Tell It to My Heart (feat. Hozier), Paradise.

Curiosità

I Meduza sono stati secondo la rivista Forbes gli artisti italiani più ascoltati nel mondo su Spotify. Ciò ha permesso loro di avere riconoscimento anche a livello internazionale e il brano Tell It to My Heart ha raggiunto un milione di stream in meno di 24 ore