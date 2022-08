Achille Lauro a Gubbio: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Achille Lauro a Gubbio si esibisce in concerto nella serata di sabato 27 agosto in occasione dei 3 giorni di festival in città.

Achille Lauro a Gubbio sabato 27 agosto: l’artista con il suo “Superstar Electric Orchestra Tour” si inserisce nel festival di tre giorni della città perugina. L’evento è previsto per le ore 21 e i biglietti sono ancora disponibili.

Achille Lauro a Gubbio: scaletta delle canzoni

Achille Lauro è di scena il 27 agosto a Gubbio in concerto in piazza Grande sul palco della Gubbio Doc Arena . “Con il mio team sto rendendo concreto un progetto che ho immaginato e visualizzato in ogni dettaglio mesi e mesi fa.

Ora non vedo l’ora che prenda vita. Mi sembra sia passata una vita dall’ultima volta in cui ho performato live per un mio tour. L’emozione è totalmente diversa rispetto ad altri contesti. Il pubblico si riunisce per sentire un determinato tipo di musica. Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di cantare, di performare. Si percepisce un’energia e una complicità totalmente diversa. Non vedo l’ora di riviverlo”, ha dichiarato l’artista.

Il tour dell’artista “Superstar Electric Orchestra Tour” si inserisce nella tre giorni di musica del Gubbio Doc Fest 2022. Ecco di seguito la scaletta della canzoni del tour estivo del cantante:

Delinquente/Generazione X

maleducata

Me ne frego

Femmina

Bonnie & Clyde/Ullallà/Thoiry RMX

Zucchero

Stripper

Fuori rosa

Sabato sera

Lauro/Barrilete cosmico

Domenica

Teatro & cinema/Mamacita/Amore mi/BVLGARI

Roma

Ban bam twist

Solo noi

Come me

1969

Pessima

Marilù

Cadillac

Latte +

Penelope

La bella e la bestia

16 marzo

Rolls Royce

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sul sito ticketone.it per poter assistere all’evento dell’artista. I tagliandi a disposizione sono per il Posto Unico in Piedi al prezzo di 46 euro. L’evento avrà come orario d’inizio le ore 21.