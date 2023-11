Vinicio Capossela a Genova: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Vinicio Capossela a Genova si esibisce in concerto in occasione del suo tour 2023 che lo sta portando in giro per l'Italia.

Vinicio Capossela a Genova si esibisce in concerto per due serate consecutive in occasione del suo tour che lo sta portando in giro per l’Italia. I biglietti sono ancora disponibili così come per le altre tappe.

Vinicio Capossela a Genova: scaletta canzoni

Vinicio Capossela si esibisce in concerto nelle serate di 20 e 21 novembre 2023 Politeama Genovese di Genova. Il cantante è in giro per l’Italia in occasione del suo tour. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Sul divano occidentale

All You Can Eat

La parte del torto

Dalla parte di Spessotto

Staffette in bicicletta

Il bene rifugio

Parla piano

La cattiva educazione

Minorità

Cha cha chaf della pozzanghera

La crociata dei bambini

Ariosto Governatore

Gloria all’archibugio

Il povero cristo

I musicanti di Brema

Marajà

Che coss’è l’amor

Pryntyl

Con una rosa

The sound of silence

Core ‘ngrato

Il tempo dei regali

L’uomo vivo

Con i tasti che ci abbiamo

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour continua nelle prossime settimane e mesi. Ecco dove e quando sarà:

TRENTO 26 novembre Teatro Auditorium Santa Chiara

SASSARI 28 dicembre Teatro Comunale

CAGLIARI 29-30 dicembre Teatro Massimo

