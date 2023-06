Annamaria Malipiero è stata per otto anni l’ex compagna di Francesco Nuti, venuto a mancare il 12 giugno 2023.

Francesco Nuti, chi è l’ex compagna Annamaria Malipiero

Annamaria Malipiero è nata a Padova il 23 marzo 1972, è l’ex compagna di Francesco Nuti, attrice ed ex modella italiana. Approdata nel mondo dello spettacolo come modella, nel 1998 ha partecipato a Miss Italia con il titolo di Miss Linea Sprint Veneto. Nel 2002, poi, intraprende la carriera da attrice entrando a far parte del cast di Canale 5 Vivere. In seguito, nel 2012 interpreta Maddalena Sterling in Centovetrine.

Vita privata, ex compagno e figli

Malipiero è stata per otto anni la compagna dell’attore Francesco Nuti dal quale ha avuto nel 1999 la sua prima figlia, Ginevra. Nel corso della trasmissione Vieni da me, ha parlato del suo rapporto con Nuti. “L’ho conosciuto grazie a mia madre: mi ero appena trasferita a Roma e avevo appena fatto il primo film. Lei era stata invitata a casa di Francesco Nuti. Alla fine sono andata, ho passato una serata piacevolissima. Lui è stato molto gentile, è stato corretto. Ginevra? L’ abbiamo cercata molto, non è arrivata subito: è stato un lavoro faticoso”.

La loro relazione è poi terminata otto anni dopo le nozze, nel 2000.

Marco Bindelli

In seguito, si è legata a Marco Bindelli, che è deceduto nel 2017 e dal quale ha avuto altri due figli: Lucrezia e Leonardo.