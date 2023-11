Chi sono le figlie di Tullio Solenghi, Margherita ed Alice: cosa sappiamo di loro?

Chi sono le figlie di Tullio Solenghi, Margherita ed Alice? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia del noto attore comico. Cosa sappiamo esattamente sul loro conto?

Margherita ed Alice, chi sono le figlie di Tullio Solenghi?

Il noto comico Tullio Solenghi e sua moglie Laura Fiandra stanno insieme da quasi cinquant’anni e sono i genitori di due figlie, Margherita ed Alice. I due provarono a concepire per molti anni senza successo prima dell’arrivo della prima figlia: “Quando abbiamo deciso di volere un figlio, siamo stati otto anni senza averne. Dopo otto anni abbiamo fatto domanda di adozione internazionale. Dopo due mesi è rimasta incinta di Margherita e poi è arrivata Alice. Si dice che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Io, quella grande donna, l’ho sempre avuta accanto e spero di averla ancora per tanti anni”. Cosa sappiamo esattamente su di loro?

Cosa sappiamo di loro?

Le informazioni sulle due donne, ad oggi, sono molto limitate. Margherita è nata nel 1982, mentre Alice nel 1984: le due hanno rispettivamente 41 e 39 anni. Entrambe sono legatissime al papà e si sono costruite una carriera lontane dal mondo dello spettacolo. Solenghi è molto protettivo nei loro confronti e non è quindi solito metterle sotto i riflettori, per rispetto della loro privacy e dei loro familiari. “Lui trasuda amore per tutti noi.” -ha spiegato sua moglie Laura in un’intervista- “Io l’ho preso che aveva ancora 22 anni, ci siamo messi assieme un venerdì 17”.

