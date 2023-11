Laura Fiandra, chi è la moglie di Tullio Solenghi: vita privata, carriera, figlie

Chi è Laura Fiandra, moglie di Tullio Solenghi. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del noto attore e comico italiano. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Laura Fiandra, moglie di Tullio Solenghi: vita privata e carriera

Nata a Gorizia nel 1949, Laura Fiandra ha 74 anni ed è nota al pubblico italiano in quanto moglie dell’attore comico Tullio Solenghi. A differenza del marito, si è costruita una carriera nel mondo della cucina. Fiandra è una chef vegana crudista di grande successo, nonché fondatrice del centro di medicina naturale Sotto il Ciliegio. Il suo centro, attivo dal 1994, si occupa di osteopadia, omeopatia, fiori di bach, osteopatia, yoga e medicina ayurvedica. Insieme a Marina Pucello, Fiandra ha inoltre creato il progetto Naturalmente Crudo, che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura e la dieta vegana. Le due chef propongono i loro contenuti sul loro profilo Instagram e sul loro canale Youtube.

Vita privata: il rapporto con il marito e le figlie

Tullio Solenghi e Laura Fiandra stanno insieme dal 1974, da quasi cinquant’anni. “Lui trasuda amore per tutti noi.” -spiega la chef, ancora innamoratissima- “Io l’ho preso che aveva ancora 22 anni, ci siamo messi assieme un venerdì 17”. Anche Solenghi è vegano ed è apparso spesso sui profili social di Naturalmente Crudo. L’attore ha parlato del suo rapporto con Laura in alcune recenti interviste: “Ho scelto di fare questo mestiere perché sapevo di avere a casa qualcuno che mi aspettava. Ogni volta che partivo, quando tornavo a casa c’era sempre Laura ad aspettarmi. Ci siamo conosciuti all’università. Siamo usciti, le ho offerto un caffè e non avevo una lira quindi me l’ha offerto lei”.

Tullio e Laura sono i genitori di due figlie: Margherita, nata nel 1982, e Alice, nata nel 1984. La coppia ha provato per anni a concepire senza successo prima dell’arrivo di Alice: “Quando abbiamo deciso di volere un figlio, siamo stati otto anni senza averne. Dopo otto anni abbiamo fatto domanda di adozione internazionale. Dopo due mesi è rimasta incinta di Margherita e poi è arrivata Alice. Si dice che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Io, quella grande donna, l’ho sempre avuta accanto e spero di averla ancora per tanti anni”.