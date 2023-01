Uffizi, il biglietto aumenta a 25 euro nell’alta stagione

Il Cda degli Uffizi ha deciso di aumentare il biglietto da 20 a 25 euro per l’ingresso in alta stagione.

Uffizi, il biglietto aumenta a 25 euro

Il prezzo del singolo biglietto per l’ingresso al museo degli Uffizi di Firenze aumenterà di 5 euro in alta stagione: da 20 a 25 euro. Un aumento, questo del biglietto individuale, che è stato deciso per far fronte all’aumento dei costi nel settore energetico ed edilizio.

Da quando l’aumento?