Napoli Sampdoria, biglietti in esaurimento: lunghe code online, come acquistare, prezzi, polemiche di alcuni tifosi

Napoli Sampdoria, biglietti sono in vendita da meno di 24 ore ma è già complicato trovare qualche disponibilità. Lunghe code online si sono formate sulla piattaforma messa a disposizione per l’acquisto. Polemiche da parte di molti tifosi per alcuni disservizi.

Napoli Sampdoria, biglietti: lunghe code online e come acquistare

Il 4 giugno alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona è prevista l’ultima partita di Serie A, quella della festa scudetto ufficiale, tra Napoli e Sampdoria. Dopo l’annuncio dell’inizio della vendita online dei biglietti immediatamente si sono formate lunghe code.

I biglietti possono essere acquistati on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/search). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card). Clicca qui per acquistare la tua fidelity. Anche presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card) ovvero stampato su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale).

Napoli Sampdoria, biglietti: i prezzi

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Nisida € 100,00

Distinti superiori € 70,00

Curve superiori € 35,00

Curve inferiori € 5,00 I prezzi della Tribuna Family: Adulti € 15,00 e Under 12 € 5,00

Le polemiche di alcuni tifosi

Tuttavia, molti hanno lamentato disservizi e difficoltà nell’acquisto dei biglietti online. Tanti tifosi sono pronti ad adire le vie legali come ha dichiarato l’avvocato Angelo Pisani: “Presenterò anche un esposto a tutte le autorità competenti, compreso il ministro dello sport a tutela dei diritti dei tifosi, per chiedere di indagare e accertare le cause di tali disagi, disordini e pregiudizi per gli aspiranti acquirenti di fatto esposti ad ogni genere di violazione, perché tra l’altro questa situazione continua da inizio campionato con tanti episodi da chiarire”.