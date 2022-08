Pensioni Agosto 2022, quando vengono pagate e a quanto ammonta l’aumento

Pensioni Agosto 2022: ufficiale il calendario degli accrediti delle prossime settimane ma anche dei prossimi mesi con la possibilità di aumenti per alcune categorie. Intanto, ci sono le date di ritiro e accredito delle pensioni per il mese di agosto.

Pensioni Agosto 2022, quando vengono pagate

Nei mesi di agosto e settembre sono previsti accrediti ed aumenti per alcune categorie. Intanto, è ufficiale il calendario con le date dei pagamenti delle pensioni del mese di agosto.

Ecco le modalità del pagamento delle pensioni:

le pensionate e i pensionati titolari di un conto BancoPosta, di una Postepay Evolution o di un Libretto di Risparmio, incasseranno l’accredito Inps lunedì primo agosto;

il primo agosto sarà giornata di pagamento pensioni anche per coloro che vedranno accreditate le somme attraverso le banche;

mentre coloro che sono titolari di carta Libretto, carta Postamat o di Postepay Evolution sempre dal primo agosto potranno effettuare il prelievo delle pensioni in denaro contante, presso gli ATM Postamat sparsi per la penisola.

Il calendario del ritiro degli accrediti seguiranno una turnazione in ordine alfabetico:

dalla A alla B: lunedì 1 agosto;

C – D: martedì 2 agosto;

E – K: mercoledì 3 agosto;

L – O: giovedì 4 agosto;

P – R: venerdì 5 agosto;

S – Z: sabato 6 agosto.

A quanto ammonta l’aumento

Negli accrediti sono previsti degli aumenti per alcune categorie. In primis, chi non ha ricevuto a luglio 2022 il bonus 200 euro deve, invece, presentare domanda di ricostituzione all’Istituto: in presenza dei requisiti richiesti, le somme vengono riconosciute nella prima rata utile.

Inoltre, verrà riconosciuto l’accredito INPS delle pensioni, con gli aumenti che derivano dal rimborso IRPEF in caso di modello 730/2022 a credito presentato tempestivamente. Se con il Decreto Aiuti bis dovesse essere prorogato il bonus, a settembre ci potrebbe avere un aumento ulteriore di 400 euro.

