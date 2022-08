Palla al centro, Elisa e Jovanotti insieme: testo e video del nuovo singolo

Palla al centro è il singolo che vede la collaborazione inedita di Elisa e Jovanotti. Il brano era stato già pubblicato dopo la partecipazione di Elisa a Sanremo e torna in radio a partire da venerdì 26 agosto 2022.

Palla al centro, Elisa e Jovanotti insieme

Il brano “Palla al centro”, estratto dall’ultimo doppio album “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, vede l’artista cantare per la prima volta un inedito con Jovanotti, sulla magistrale produzione di DRD.

Testo e video del nuovo singolo

Ta-ra, ra, ta-ra, ra (Give up)

(Love, love, love)

Ta-ra, ra (Give up)

Non scrivere mai la parola “fine”

Non dare a tutto un nome, ma goditi le attese

Non inseguire le cose, non stare sulle spine

Lascia stare le offese, sono acqua di rose

Staccare gli occhi dallo schermo

Fare un giro più a largo

Non è quante volte sbaglio

Sono quelle in cui mi rialzo

E non è da dove vengo, è dove sto andando

Non è quello che sembro, è quello che faccio

(Give it up, give it up, love, love)

Palla al centro

(Give it up, give it up, love, love)

Palla al c-c-c-c

(Give it up, give it up, love, love)

Palla al centro

(Love, love, love, love)

Siamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande (Di un mare grande)

Siamo le stelle, siamo le stelle

Sopra le Ande

Siamo le bande (Sopra le Ande)

Che suonano nei cortei

(Get up, get up, get up, get up, get up)

Correnti che soffiano sui Pirenei

(Get up, get up, get up, get up, get up)

Siamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande (Grande, Eh!)

(Get up, get up, get up)

Non è quello che ti dico

È il sorriso che ti strappo

Sai che colpo, scacco matto

Ti basta essere te

Non so fare quello che conviene (Yeah)

Mi lascio i dolori alle spalle

Si corre più veloce

Ci si ferma per le cose belle

Staccare gli occhi dallo schermo

Fare un giro più a largo

Non è quante volte sbaglio

Sono quelle in cui mi rialzo

E sono felice quando

Siamo liberi come il vento

Non chiedermi dove sto andando

Che un posto vale l’altro

Non è quello che sembro, ma è quello che faccio

Palla al centro

Non è quello che sembro, ma è quello che faccio

Palla al c-c-c-c centro

Non è quello che sembro, ma è quello che faccio

Palla al centro (C-c-c-c)

Non è quello che sembro, ma è quello che faccio

Siamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande (Di un mare grande)

Siamo le stelle, siamo le stelle

Sopra le Ande

Siamo le bande (Sopra le Ande)

Che suonano nei cortei

(Get up, get up, get up, get up, get up)

Correnti che soffiano sui Pirenei

(Get up, get up, get up, get up, get up)

Siamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande

Grande, grande, grande

Stacco gli occhi dallo schermo

Vado avanti, non sto fermo (Eh)

Non è quello che sembro, è quello che faccio

Non è quante volte sbaglio

Sono quelle che mi rialzo

Con gli anfibi oppure scalzo

Prima un passo, poi un balzo

Liberi come il vento

Palla al centro

Siamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande (Di un mare grande)

Siamo le stelle, siamo le stelle

Sopra le Ande

Siamo le bande (Sopra le Ande)

Che suonano nei cortei

(Get up, get up, get up, get up, get up)

Correnti che soffiano sui Pirenei

(Get up, get up, get up, get up, get up)

Siamo le onde, siamo le onde

Di un mare grande (Grande)

Quando cado o mi rialzo (Uh)

Con gli anfibi oppure scalzo (Grande)

Prima un passo, poi un balzo (Ah)

Liberi come il vento

Palla al centro

