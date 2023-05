Noa Kirel, chi è la cantante in gara per Israele all’Eurovision 2023

Chi è Noa Kirel, cantante in gara per Israele all'Eurovision Song Contest 2023 con il brano "Unicorn". Cosa sappiamo di lei?

Nata a Ra’anana, a Nord di Tel Aviv, il 10 aprile 2001, Noa Kirel ha 22 anni ed è una famosa cantante, in gara per Israele all’Eurovision Song Contest 2023. I suoi genitori hanno origini austriache e marocchine e hanno avuto un ruolo fondamentale nell’inizio della sua carriera nello spettacolo. Noa Kirel ha infatti trovato la fama grazie al talent show Pocherz, programma in cui coppie di genitori aiutano i propri figli a realizzare i propri obiettivi, nel suo caso proprio diventare una cantante.

Si avvicina al mondo della musica quando è ancora giovanissima. Lancia il suo primo singolo, Medabrim, all’età di 13 anni ed è il suo primo grande successo. Il suo secondo brano, Killer, finì al centro di numerose polemiche per il suo testo, considerato fin troppo provocatorio per una ragazza che, all’epoca, aveva solo 14 anni. Il caso fece talmente tanto scalpore che la questione fu discussa nel Parlamento di Israele.

In seguito Noa Kirel comincia a ritagliarsi uno spazio anche sulla televisione israeliana sia come conduttrice che come attrice. Presenta il programma musicale Lipstar insieme a Sagi Brightner, e recita nella serie per ragazzi Kfula. Il suo primo album, pubblicato nel 2018, è una raccolta delle canzoni della serie tv. Nel corso degli anni ha pubblicato molti altri singoli, tra i quali ricordiamo Million Dollar, Please Don’t Suck, Bad Little Thing e Despechá.

Noa Kirel sfida l’Europa con Unicorn all’Eurovision 2023

Nel 2023 Noa Kirel è stata selezionata dalla Commissione Musicale israeliana per rappresentare il suo paese all’Eurovision Song Contest. Il suo brano, Unicorn, è stato scelto tra oltre 78 proposte e ha già riscontrato un certo successo tra il pubblico europeo. “È una canzone che rappresenta tutti noi, l’intero paese.” -ha spiegato la cantante in un’intervista concessa a Times of Israel– “Spero che tutti sostengano questa canzone e che tocchi i cuori di tutti nel modo in cui ha toccato mio”.

Vita privata: fidanzato, Instagram

La vita sentimentale di Noa Kirel è spesso finita al centro della cronaca rosa in Israele. Nel 2016 ha avuto una relazione con Barak Shamir, noto modello ed influencer. Dal 2018 è invece fidanzata con Jonathan Mergi, noto cantante, ballerino ed attore. Ad oggi Kirel non ha mai avuto figli. Negli ultimi anni la giovane cantante si è costruita un enorme seguito sul suo profilo Instagram, che conta oltre 1.5 milioni di follower.