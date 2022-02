Chi è Zakia Seddiki, moglie dell'ambasciatore Luca Attanasio morto in un agguato in Congo? Lei e il marito si sono sposati nel 2015

È già passato un anno dalla morte di Luca Attanasio, ambasciatore ucciso con un agguato nella Repubblica Democratica del Congo. Ora però la moglie Zakia Seddiki, che tanto ha sofferto per questa perdita, è pronta a parlare del suo Luca con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Chi è Zakia Seddiki

Zakia Seddiki è la moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio che, a distanza di un anno, tornerà in televisione per parlare della sua nuova vita dopo la perdita di suo marito. In particolare i due si erano conosciuti a Casablanca, in Marocco, posto dove Attanasio era stato console.

La coppia ha avuto tre bellissime figlie. Lei e il marito si sono sposati nel 2015 e coinvidevano assieme la passione per la diplomazia e per i progetti di aiuto umanitario.

Zakia e il primo racconto di Luca

In una intervista rilasciata a Luci nel mondo per Missio, (organismo pastorale della Cei) Zakia aveva raccontato come era “il suo Luca”. “Luca era una persona speciale per tutte le persone che l’hanno conosciuto – ha infatti dichiarato la donna – era molto spontaneo, è sempre stato un bambino dentro.

Era molto sensibile e sapeva ascoltare. La nostra storia d’amore è iniziata l’11 febbraio 2011 in Marocco. Era appena arrivato per fare il console generale. Ci siamo conosciuti tramite un amico comune. Eravamo due giovani, ci siamo incontrati, abbiamo avuto alti e bassi, ma tra noi c’è stato sempre un grande rispetto. L’ho seguito a Roma, poi in Nigeria e poi in Congo. Oggi abbiamo 3 bimbe nate da una storia d’amore. Il padre non c’è più, ma ci sarà sempre nel nostro cuore”.

Riconoscimenti e progetti

Zakia è fondatrice (e anche presidente) dell’associazione umanitaria “Mama Sofia”, la quale dal 2017 aiuta i bambini di strada nella Repubblica Democratica del Congo. “Sognare un mondo più bello insieme è possibile”, è il motto della donna e della organizzazione. Zakia, proprio assieme al marito Luca Attanasio, era stata premiata lo scorso ottobre con il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2020.