Andrea Bocelli si esibirà alla Casa Bianca per Natale

Andrea Bocelli e figli a “Spirit of the Season”: cantano alla Casa Bianca per Natale

Andrea Bocelli e i suoi figli, Matteo (24) e Virginia Bocelli (9) cantano alla Casa Bianca. Il tenore italiano e la sua famiglia sono stati invitati a partecipare, insieme a molti altri artisti artisti, a In Performance at the White House: Spirit of The Season, lo speciale natalizio di PBS. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First Lady Jill Biden assisteranno all’esibizione. La conduzione è affidata all’attrice Jennifer Garner, vincitrice del Golden Globe nel 2002 per la nota serie televisiva Alias. L’evento sarà registrato tra l’11 e il 14 Dicembre in diverse stanze addobbate della Casa Bianca e verrà trasmesso il 21 Dicembre su PBS.

Si tratta del primo In Performance dal 2016: nel corso della presidenza di Donald Trump non era stato mai organizzato. Anche la registrazione dell’evento nel corso di più giorni è una novità. Si è deciso di evitare di tenere un grande concerto nella East Room come tradizione per rispettare le normative anti-Covid. Partecipano all’esibizione insieme ad Andrea Bocelli e famiglia molti altri musicisti, tra cui i Jonas Brothers, Eric Church, Norah Jones, il gruppo vocale a cappella Pentatonix e la Banda musicale dei Marine “The President’s Own”.

Il tour di Bocelli negli Stati Uniti

L’esibizione alla Casa Bianca è solo l’ultima tappa di Andrea Bocelli negli Stati Uniti d’America. Il tenore si è esibito insieme ai figli già in diverse città americane, tra cui New York, Pittsburg, Cleveland e Philadelphia, nel corso di un tour già sold out che conta 300mila biglietti venduti. La tournée si fermerà a metà Dicembre, con un concerto il 19 all’Amway Center di Orlando, in Florida. Bocelli riprenderà il tour il 10 Febbraio 2022, con un esibizione alla State Farm Arena di Atlanta. Il tenore pubblica aggiornamenti, video e fotografie dei suoi concerti oltre l’Atlantico sul suo profilo instagram.