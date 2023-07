Chi è Veronica Ruggeri, da Miss Italia a Le Iene: fidanzato, flirt, tv, carriera

Veronica Ruggeri è una giornalista di 32 anni inviata de Le Iene. In passato ha partecipato al concorso Miss Italia rappresentando la sua città natale ed è stata legata sentimentalmente al cantante de Il Volo anche se poi si sono lasciati.

Su Italia 1, giovedì 20 luglio 2023, condurrà La Partita del cuore, evento benefico per gli alluvionati dell’Emilia Romagna.

Chi è Veronica Ruggeri: biografia e carriera

Veronica Ruggeri nasce a Borgotaro, in provincia di Parma, il 14 maggio 1991, sotto il segno zodiacale del Toro. Fin da ragazza Veronica Ruggeri ha una grande passione per il basket, attività che porta avanti parallelamente alla scuola. Frequenta il liceo scientifico e, una volta terminato, contempla l’idea di intraprendere la carriera militare.

Desiste, però, per dedicarsi alla laurea in Economia e Finanza, conseguita presso l’Università di Parma.

L’ingresso nel mondo dello spettacolo

Successivamente, però, Veronica decide di inseguire la strada del mondo dello spettacolo. Per questo partecipa nel 2011 con il titolo di Miss Parma al concorso di bellezza Miss Italia, arrivando in finale. Nel frattempo matura esperienza televisiva presso Zerosette Tv, nella sua città natale. Partecipa ad alcuni spettacoli comici organizzati da Zelig, per poi approdare nel 2013 al programma de Le Iene. Oggi Veronica Ruggeri ha 32 anni ed è alta 174 cm.

Nel programma Mediaset, l’inviata realizza servizi molto apprezzati dal pubblico. Si tratta di inchieste dedicate a particolari temi, come la violenza sulle donne, il body shaming, le malattie rare, la bulimia e l’anoressia. Ma ha anche realizzato reportage sulla pedofilia, prostituzione minorile e stalking.

Flirt