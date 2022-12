Guardiani della Galassia 3: uscita Italia, trama, cast e trailer del film

Guardiani della Galassia 3: è stata annunciata la data ufficiale d’uscita del terzo capitolo della saga. Uscito anche il primo trailer ufficiale, si scoprono dei dettagli sulla trama e le vicende che verranno portate nel proseguo dei film Marvel.

Guardiani della Galassia 3: uscita Italia e trama

I Guardiani della Galassia, volume 3 arriveranno nei prossimi mesi al Cinema. L’uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 3 maggio 2023.

Ecco di seguito la trama ufficiale che in sintesi racconta le vicende che verranno affrontate in questo terzo capitolo del film Marvel: “È tempo di fare ciò che va fatto. Ancora sconvolto dalla perdita di Gamora, Peter Quill (Chris Pratt) raduna la sua squadra per difendere l’universo e uno di loro – una missione che potrebbe significare la fine dei Guardiani una volta per tutte se non avrà successo”.

Dunque, i temi principali saranno il ritorno di Gamora (Zoe Saldana), che per ovvi motivi non sarà la stessa donna che abbiamo conosciuto nei primi due capitoli, rivelazioni sul passato di Rocket (Bradley Cooper) e l‘arrivo tanto atteso di Adam Warlock (Will Poulter), preannunciato alla fine dl capitolo precedente, con Ayesha che preparava la sua vendetta contro la banda di Star-Lord.

Guardiani della Galassia 3: cast

Il cast del terzo capitolo della saga vede il ritorno di Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Pom Klementieff, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn ed Elizabeth Debicki, con alcuni ospiti molto speciali tra cui Sylvester Stallone, Will Poulter, Chukwudi Iwuji e Maria Bakalova.

Il trailer del film

