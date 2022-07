Juventus, Di Maria è atterrato a Torino. L'attaccante, ex Psg, è il primo vero colpo di mercato della squadra bianconera

Juventus, Angel Di Maria è arrivato a Torino per sottoporsi alle visite mediche. Si tratta di un nuovo rinforzo importante per la Juventus e del primo vero colpo di mercato messo a segno dalla squadra guidata dall’allenatore Massimiliano Allegri. Il calciomercato, però, è appena iniziato e si attendono nuovi importanti arrivi.

Juventus, Di Maria accolto dai tifosi bianconeri

Dopo lo sbarco a Torino all’aeroporto di Caselle nella tarda serata di ieri, giovedì 7 luglio attorno alle 22.40, questa mattina l’argentino è arrivato al centro medico vicino all’Allianz Stadium per i test fisici qualche minuto prima delle 9.

A puntare sull’argentino soprattutto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo accoglierà lunedì in quella che sarà la prima seduta di allenamento collettivo alla Continassa.

L’accoglienza calorosa dei tifosi

Angel Di Maria è stato accolto da oltre 200 tifosi, ai quali il giocatore si è subito concesso per fare i primi autografi e fotografie. L’ex attaccante del Psg (dove è rimasto per ben 7 anni) è così il primo colpo di mercato della squadra bianconera, ma oggi pomeriggio arriverà in città anche il secondo colpo di mercato, Paul Pogba.

Il centrocampista francese è atteso all’aeroporto di Caselle dopo le 16, e sarà il secondo importante acquisto.