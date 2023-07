Roccella difende La Russa ma viene contestata: duro attacco anche dal Pd

Roccella ha difeso La Russa riguardo la questione dell’accusa di violenza sessuale nei confronti del figlio del presidente del Senato. La ministra è stata contestata nella piazza di Polignano in Ouglia dove stava presentando il suo libro. Attacco anche da parte delle opposizioni.

Roccella difende La Russa ma viene contestata

La ministra della Famiglia e delle Pari opportunità, Eugenia Roccella è intervenuta alla manifestazione “Il libro possibile” a Polignano a mare per presentare il suo libro, Una famiglia radicale. Durante l’evento, la ministra ha difeso il presidente del Senato: “La Russa? È colui che per per la prima volta ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne”. Poi, ha aggiunto: “Non entro nei casi individuali e nelle reazioni di una persona che ha un rapporto affettivo, è il padre dell’eventuale indagato”.

Dopo queste sue parole, è partita una contestazione nei confronti della ministra. Sono, infatti, partiti dei cori di protesta con dei “buuu” dalla piazza pugliese dove si teneva la presentazione del libro della Roccella. “I motivi per cui sono stata contestata non sono legati alle battaglie di oggi, perché questo governo non ha toccato nessuna legge che riguardi per esempio il mondo Lgbtq+ o tantomeno l’aborto”, ha voluto precisare Roccella. “Ci contestano solo – ha aggiunto – perché non si accetta l’idea che in democrazia possa vincere la destra”. La stessa destra che per l’opinione pubblica “deve essere dipinta come sgradevole, bigotta, cattiva”. Ma, ha concluso la ministra, “le donne di sinistra si chiedano però come mai sia una donna di destra ad essere la prima donna a guidare il Paese”.

Duro attacco anche dal Pd

Dopo le parole della ministra, le opposizioni subito sono andate in attacco: “Basta. Il presidente del Senato mina la credibilità delle donne che denunciano violenza e la ministra delle Pari Opportunità lo giustifica. Roccella dovrebbe difendere tutte le famiglie di questo Paese, non solo quelle dei colleghi di partito” scrive su twitter il deputato del Pd, Alessandro Zan.

“Meraviglia l’eccesso di cautela politica della ministra rispetto ai due casi che chiaramente mettono in difficoltà il governo. Desta stupore il paragone fuori luogo tra la ministra Santanchè e Tortora, irriverente nei confronti di un uomo che ha pagato con la vita una ingiustizia: siamo del tutto lontani dal falso in bilancio nelle aziende della attuale ministra del Turismo su cui si sta indagando”, dice Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. “Nel caso La Russa – prosegue – non ci sono dubbi che la seconda carica dello Stato avrebbe dovuto avere un maggiore senso di responsabilità nella vicenda che vede al centro suo figlio sia in quanto testimone sia per la sua alta carica istituzionale”.

