Chi è Valentina Dallari, deejay ed ex tronista di Uomini e Donne

Valentina Dallari è una deejay, scrittrice e nota influencer, ex tronista per il programma Uomini e Donne.

Chi è Valentina Dallari

Valentina Dallari, originaria di Bologna, è nata il 19 dicembre 1995. La ragazza, conosciuta per essere una nota influencer, è nota al pubblico per essere stata tronista negli studi di Uomini e Donne. Di lei si sa che è una sportiva e che è sempre stata un’amante dalla pallavolo, che ha dovuto accantonare per un brutto infortunio (la rottura del menisco e del crociato proprio durante una partita).

Per cercare di seguire il sogno di riprendere a giocare si è allenata moltissimo e fatto molta riabilitazione, ma non è riuscita a conoscere questo suo sogno. La vicenda ha segnato molto però la ragazza, che fisicamente ha perso tono muscolare arrivando anche ad una situazione di anoressia. La ragazza, inoltre, ha rimarcato di avere anche alcuni problemi alimentari.

Lavoro e carriera

Valentina, prima di diventare nota come deejay, ha fatto diversi lavori come commessa, indossatrice, ragazza immagine e anche PR per le discoteche.

Grazie alla sua abilità nell’uso dei social network, ha aperto un profilo Instagram 1,2 Milioni di followers. Oggi è una influencer e personaggio pubblico a tutti gli effetti.

La battaglia contro l’anoressia

Valentina Dallari ha sofferto di anoressia, specie dopo aver chiuso la sua esperienza a Uomini e Donne. La ragazza aveva sempre negato di avere problemi alimentari, ma successivamente ha confessato di aver iniziato una cura l’anoressia.

Valentina riuscirà a superare i problemi diventando testimonial della lotta contro questa malattia.

Fidanzati

Valentina, durante la sua esperienza sul trono di Uomini e Donne, decide di scegliere Andrea Melchiorre ma la loro relazione durerà solo qualche mese. Successivamente Valentina ha avuto una relazione con Alessandro, suo manager, chiusa sul finire del 2018. Ora ha un nuovo compagno del quale non si conosce l’identità.

Tatuaggi

Valentina Dallari ha molti tatuaggi per tutto il corpo e diverse scritte.

Elencarli tutti sarebbe difficilissimo, ma citiamo un aereo e tantissimi altri tatuaggi.