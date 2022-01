Chi è Valentina Boscardin, modella morta di Covid a 18 anni

Chi è Valentina Boscardin: la modella e influencer aveva solo 18 anni ed ha perso la vita a causa di complicanze dovute al Covid. Il suo sogno era seguire le orme della madre.

Chi è Valentina Boscardin

Valentina Boscardin era una modella ed influencer brasiliana. Aveva il sogno di seguire le orme della madre che in passato aveva sfilato per i più grandi marchi. La giovane modella si trovava in Brasile e probabilmente il contagio è avvenuto proprio durante le vacanze natalizie.

La 18enne aveva cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda. Faceva parte dell’agenzia Ford Model Brasil Sao Paulo.

La modella morta di Covid a 18 anni

Valentina era vaccinata con due dosi del siero di Pfizer e non aveva patologie pregresse. Durante le vacanze di Natale aveva contratto il virus in forma grave: dapprima la polmonite, quindi il ricovero in ospedale a San Paolo, in Brasile, la sua città.

Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate ed è deceduta domenica 9 gennaio: fatale una trombosi o un coagulo di sangue.

A dare l’annuncio è stata la madre, in passato modella e oggi presentatrice, sui social: “È con grande dolore che dico addio all’amore della mia vita. Addio, Valentina Boscardin Mendes. Che Dio ti accolga a braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo sale al cielo”.