Bruce Willis soffre di demenza, il triste annuncio: “Afasia solo un sintomo”

Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale, il triste annuncio dei familiari dell’attore: “Le sue condizioni sono peggiorate. L’afasia sintomo di una patologia più grave”.

Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale: “Le sue condizioni sono peggiorate”

La famiglia di Bruce Willis ha rilasciato brutte notizie sullo stato di salute dell’ex attore hollywoodiano. Meno di un anno fa la star americana si era ritirata dalle scene a causa di una diagnosi di afasia, condizione che aveva demolito le sue capacità comunicative. Il 16 febbraio i suoi familiari, inclusa sua moglie Emma Heming e la sua ex Demi Moore, hanno spiegato in un comunicato che la situazione di Willis è molto più grave del previsto: “Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale. Purtroppo, le difficoltà di comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che Bruce deve affrontare. Sebbene sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.

Un messaggio di sensibilizzazione: “È quello che vorrebbe Bruce”

I familiari dell’attore hanno pubblicato la nota sul sito ufficiale dell’AFTD, associazione statunitense che si occupa dei casi di demenza frontotemporale. Un tentativo di creare consapevolezza nel pubblico circa questa malattia così grave, per la quale non esiste cura: “Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca. Bruce ha sempre creduto nell’usare la propria voce nel mondo per aiutare gli altri. Nel sensibilizzare chi ci circonda su temi importanti sia in pubblico che in privato. Sappiamo nei nostri cuori che, se potesse, vorrebbe rispondere portando l’attenzione globale e un legame con coloro che hanno a che fare con questa malattia debilitante e con l’impatto che essa ha su tante persone e sulle loro famiglie”.