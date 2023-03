Chi è Totò Schillaci, ex calciatore e compagno di Barbara Lombardo: carriera, vita privata, Pechino Express

Chi è Salvatore “Totò” Schillaci, ex calciatore a Pechino Express 2023. Attaccante della nazionale italiana, è diventato un volto noto anche sul piccolo schermo. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Chi è Totò Schillaci, vita privata e carriera del calciatore

Totò Schillaci, nato a Palermo il 1 dicembre del 1964, è registrato all’anagrafe come Salvatore Schillaci. Ex attaccante italiano, è molto noto per le sue prodezze e i suoi goal che segnarono il campionato del mondo del 1990. Nel 1980 entra a far parte delle Giovanili dell’Amat Palermo e si mette in luce per il suo talento. Dopo il passaggio al Palermo e poi al Messina, passerà alla Juventus nel 1989 (anno in cui farà un grande salto). Altra squadra in cui militerà è l‘Inter, dove rimarrà per 2 stagioni. e dove vincerà una Coppa UEFA.

L’eroe di Italia ’90

Totò Schillaci è il trascinatore della Nazionale nel 1990 dove si laurea anche capocannoniere dei Mondiali con 6 goal. È stato poi premiato con la Scarpa d’Oro del torneo e il Pallone d’Oro in qualità di miglior giocatore.

Il matrimonio e la nuova love story

Totò Schillaci ha sposato Rita Bonaccorso con la quale si è però lasciato e che è rimasta senza soldi dopo la separazione. La ex moglie di Schillaci ha vissuto anni in una roulotte, proprio di fronte alla sua ex dimora. Il calciatore proprio con Rita ha avuto tre figli: Mattia, Nicole e Jessica. Attualmente è sposato con Barbara Lombardo, sua seconda moglie.

Totò in politica

Alle elezioni del 2001 si candidò come consigliere comunale a Palermo per Forza Italia. Eletto con circa 2000 voti, si dimise dopo due anni dalla carica.

L’ex calciatore in televisione, dall’Isola dei Famosi a Pechino Express

In televisione Totò Schillaci ha partecipato al reality l’Isola dei Famosi nel 2004 arrivando terzo. Nel 2008 prese parte al film Amore, bugie e calcetto. Nel 2011 interpretò il ruolo di un boss mafioso nel quinto episodio della terza stagione della serie televisiva Squadra antimafia, Palermo oggi. Nel 2016 pubblicò l’autobiografia Il gol è tutto, scritta assieme ad Andrea Mercurio. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi programmi in prima serata tra cui Back to school, trasmissione condotta da Nicola Savino. Nel 2023 è uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express, al fianco di sua moglie Barbara: “Una sfida emozionante, come il mondiale”.