Openjobmetis e SIXT Rent a Car: quando un’opportunità di lavoro diventa l’esperienza più bella della vita

Qualche volta, un’occasione di lavoro può trasformarsi in un’opportunità di vita molto preziosa dal punto di vista esperienziale.

SIXT Rent a Car – uno dei leader globali di servizi di mobilità di fascia premium e Openjobmetis – la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana, organizzano la prima edizione del Master in Rental Sales Management: si tratta della prima Academy dedicata alla formazione di un Rental Sales Agent.

Il Master è un percorso di formazione gratuito, propedeutico all’assunzione da parte di SIXT Rent a Car

Il Master è un percorso di formazione gratuito, propedeutico all’assunzione da parte di SIXT Rent a Car, prima in Italia e poi all’estero. Il percorso per arrivare al Paese di destinazione finale (che può essere uno dei seguenti: Olanda, Austria, Svizzera, Spagna, Germania, Francia e Belgio) è articolato in 3 fasi: (1) corso online, (2) periodo di lavoro in affiancamento retribuito in Italia e (3) periodo di lavoro all’estero, dove sarà possibile operare in un contesto internazionale, dinamico e stimolante.

Ecco, nello specifico, come si sviluppa il percorso proposto:

Si parte con 3 settimane di formazione online dove mettersi alla prova con role playing, brainstorming ed esercitazioni utili ad acquisire e internalizzare le competenze relazionali richieste. Inoltre, sarà possibile migliorare le basi di conoscenza delle lingue straniere necessarie.

2. Lavoro in affiancamento in Italia

Per tutti quelli che supereranno il test finale dopo il corso, inizierà un periodo di affiancamento retribuito in una delle sedi italiane di SIXT dove i neoassunti saranno affiancati da un esperto Rental Sales Agent. Questo periodo permetterà di approfondire l’operatività del ruolo in tutti i suoi aspetti.

3. Lavoro all’estero

Dopo un colloquio conoscitivo con la squadra HR del Paese di destinazione, è previsto il trasferimento all’estero per un minimo di 3 mesi.

I requisiti richiesti sono: conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2) e, preferibilmente, la conoscenza di una seconda lingua straniera.

“Questo processo di ricerca e selezione ha rappresentato un’efficace azione di Talent Attraction e Acquisition, anche in considerazione della multicanalità (a questo link, sul canale Instagram di Openjobmetis il video realizzato ad hoc: https://www.instagram.com/reel/Co-6Ca9ILot/?utm_source=ig_web_copy_link ) su cui abbiamo puntato – spiega Elisa Fagotto, Candidate Manager di Openjobmetis. Abbiamo fortemente creduto in questa iniziativa perché pensiamo che rappresenti un’ottima opportunità di formazione, capace poi di assicurare la possibilità di misurarsi e vivere in un contesto aziendale internazionale, facendo un’esperienza professionale e personale di vita all’estero. Siamo pertanto orgogliosi, come Agenzia per il Lavoro di aver dato il go a questa iniziativa, in collaborazione con SIXT Rent a Car.”