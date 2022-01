Chi è Tony Sperandeo: biografia, moglie, film

Chi è Tony Sperandeo, l'attore di origine siciliane, famoso per aver interpretato diversi ruoli del mondo della mafia e della criminalità.

Chi è Tony Sperandeo: attore di origine siciliane famoso per aver interpretato diversi ruoli appartenenti al mondo delle mafie e della criminalità. Nel suo curriculum figura un David di Donatello.

Chi è Tony Sperandeo: biografia

Tony Sperandeo, all’anagrafe Gaetano, è nato a Palermo l’8 maggio 1953 e ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cabaret quando era giovanissimo. Dopo essersi trasferito a Roma nel 1983 ha ottenuto un ruolo nel film Kaos.

In seguito ha preso parte a La Piovra 2, a Pizza Connection e ne Il Pentito, interpretando diversi ruoli legati al mondo della criminalità organizzata. Altri dei film celebri a cui ha preso parte sono stati Piedipiatti, Johnny Stecchino e il film La discesa di Aclà a Floristella.

L’attore oltre ad avere esperienze al cinema e in televisione, ha anche un ricco curriculum legato al mondo del teatro.

Tony Sperandeo: moglie

L’attore è stato sposato con l’attrice Rita Barbanera, con cui ha avuto i due figli Tony e Priscilla. La donna si è tolta la vita nella casa di Palermo, il 27 aprile 2001. L’attrice sarebbe stata colpita da alcune gravi crisi depressive.

Oggi è legato sentimentalmente con Barbara Bacci. Originaria di Ravenna, anche lei è un’attrice, oltre che ballerina e modella. Ha recitato in alcuni celebri film come L’aquilone di Claudio, del regista Antonio Centomani, e La vita Promessa di Ricky Tognazzi.

Per anni ha vissuto tra il Canada e l’Italia. Lei e Tony Sperandeo abitano insieme a Roma.

Tony Sperandeo: film

Nel 2001 ha ottenuto un David di Donatello per il suo ruolo nel film I Cento Passi (dove ha interpretato Gaetano Badalamenti). Nel 1983 ha iniziato al cinema con il film Kaos. In seguito ha preso parte a La Piovra 2, a Pizza Connection e ne Il Pentito, interpretando diversi ruoli legati al mondo della criminalità organizzata.

Altri dei film celebri a cui ha preso parte sono stati Piedipiatti, Johnny Stecchino e il film La discesa di Aclà a Floristella, film in cui ha conosciuto la moglie Rita Barbanera.

Tra i suoi ultimi film ci sono Medium (2021), School of Mafia (2021), Una preghiera per Giuda (2021), Il delitto Mattarella (2020) mentre come serie tv ultima Incastrati (2022) con Ficarra e Picone.