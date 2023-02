Escort picchiata e sequestrata: arrestato un uomo di 28 anni

Dopo le notizie degli ultimi giorni, nemmeno la Domenica passa senza registrare un fatto di cronaca. Stavolta il luogo è Desio – in provincia di Monza – dove una escort è stata picchiata e sequestrata.

La segnalazione è giunta dopo ore, grazie alla preoccupazione di una sua amica.

Desio, una escort viene picchiata e sequestrata per ore

Quanto accaduto a Desio (vicino Monza) Domenica 5 Febbraio 2023 preoccupa molto. Una escort di circa 30 anni e di origine romena è stata rapita sequestrata e picchiata da un uomo, che ha abusato di lei e l’ha anche costretta ad assumere sostanze stupefacenti contro la sua volontà. Con le mani legate e la bocca chiusa con un cavo, la vittima ha vissuto delle ore da incubo dentro ad una camera d’albergo, prima di essere trovata e portata in salvo.

Il colpevole di tale reato è un 28enne di nome Michele Gruosso, conosciuto per diverse accuse e arrestato – in questo caso – per sequestro di persona. All’interno della stanza dell’Hotel sono stati trovati diversi arnesi utilizzati per abusare della donna e anche il cellulare della escort, sequestratole e spento, così da non poter chiedere aiuto. La vittima è stata poi condotta in ospedale per accerarsi delle sue condizioni, sebbene risultati fuori pericolo.

A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine è stata un’amica della vittima, che non aveva da un po’ sue notizie. Dopo aver constatato che il cellulare non fosse raggiungibile, ha segnalato al 112 la situazione, evidenziando la sua preoccupazione. Aveva fatto presente alla polizia di Desio che la donna si era data appuntamento con un uomo in un hotel nei dintorni di Monza. Si trattava di un cliente non abituale.

La comunicazione ha messo subito in allarme la polizia che dopo aver perlustrato la zona e trovato l’albergo, ha raggiunto la camera e ha provveduto a liberare la vittima, arrestando il colpevole, che in passato fu accusato anche di tentato omicidio.

