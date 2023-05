Cantante Danimarca all’Eurovision 2023: chi è Reiley dalle Fær Øer

Reiley è il cantante della Danimarca in gara all'Eurovision Song Contest 2023 con la canzone Breaking My Heart

Reiley è il cantante della Danimarca in gara all’Eurovision Song Contest 2023 con la canzone Breaking My Heart. Nella seconda semifinale sarà il primo ad esibirsi.

Chi è Reiley

Reiley, cantante della Danimarca in gara all’Eurovision 2023, ha 26 anni. Nato a Tórshavn, la capitale delle isole Fær Øer il 24 novembre 1997, è del segno zodiacale del Sagittario e il suo vero nome è Rani Petersen. Cresciuto nelle isole Fær Øer, nel 2019 ha viaggiato fra Londra e Los Angeles per registrare musica e la sua carriera, negli ultimi anni, sta sempre più prendendo piede. Nel 2020, infatti, il cantante ha firmato un contratto con la prestigiosa casa discografica Atlantic Records.

Canzoni

Nel 2021 è uscito il suo primo singolo, Let It Ring, brano con cui ha ottenuto successo in Corea del Sud.

Altri singoli che lo hanno reso celebre sono Superman (pubblicato sempre nel 2021), Blah Blah Blah e Moonlight (con AB6IX, pubblicato nel 2022). Il cantante ha oltre 11 milioni di follower su TikTok.

Eurovision 2023 con Breaking My Heart

Nel gennaio 2023 è stato confermato fra gli otto partecipanti al Dansk Melodi Grand Prix, festival di selezione danese per il rappresentante danese all’annuale Eurovision Song Contest, con il brano inedito Breaking My Heart. Scelto come vincitore, sarà sul palco di Liverpool, diventando ed è il primo artista delle isole Fær Øer a rappresentare la Danimarca alla manifestazione europea.

Vita privata del cantante della Danimarca all’Eurovision

Relativamente alla vita privata del cantante, non conosciamo nulla in merito alla vita sentimentale del cantautore faroese, in quanto il cantante è molto riservato.