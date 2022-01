Chi è Susanna Galeazzi del Tg5, figlia dell’amato “Bisteccone”

Susanna Galeazzi è una giornalista professionista conduttrice del Tg5 in onda su Canale 5.

Chi è Susanna Galeazzi

Susanna Galeazzi, nata il 14 marzo 1978, è una giornalista professionista e nota conduttrice del tg5. Da giovane ha frequentato il Liceo Classico già con la convinzione che il giornalismo potesse essere la sua professione del futuro. Agli esordi della sua carriera ha iniziato accostandosi a Kataweb per poi, in seguito, approdare a l’Espresso. Nel 2006 passerà alla redazione di Verissimo e lo sbarco a Sky tg 24 e al Tg5 è stato il suo trampolino di lancio definitivo.

Come il padre Giampiero Galeazzi ha seguito anche in un’occasione gli Internazionali di tennis a Roma.

Una curiosità? Durante l’attacco a Parigi al Bataclan era l’inviata speciale al TG5.

Compagno e figlia

Susanna Galeazzi ha un compagno chiamato Mattia Mirabella, biotecnologo, con il quale condivide la stessa dimora dal 2012. I due non si sono sposati perchè, come detto in un’intervista a Novella 2000, “siamo ugualmente una famiglia“. Il 9 maggio 2017 dalla loro unione è nata la figlia Greta.

Sempre a Novella 2000, in una intervista del 2017, Susanna ha rimarcato che il compagno è molto presente nella loro vita di coppia, anche nell’aiutare a curare la figlia.

“Prepara le pappine e come tutti i i papà. La notte si sveglia quando piange Greta e mi aiuta. Tra noi c’è collaborazione”.

Il padre Giampiero Galeazzi

Il papà di Susanna Galeazzi, che si spento da pochi mesi, era Giampiero Galeazzi soprannominato “Bisteccone”. Celebre giornalista sportivo, la sua voce da telecronista è rimasta negli annali dello sport italiano (soprattutto del canottaggio). Come giornalista sportivo ha debuttato alla radio e poi è passato alla televisione, dalla Domenica Sportiva a Mercoledì Sport.

Dal 1992 al 1999 è stato conduttore anche di “90esimo minuto” e nel 1996 ha affiancato Pippo Baudo al Festival di Sanremo. Si è poi spento per una malattia.

Fratello

Susanna Galeazzi ha anche un fratello, Gianluca Galeazzi, che ama poco i riflettori e tende ad essere molto riservato. Come raccontato dal padre, ha lavorato per la cronaca di La7.