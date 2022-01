Chi è Stefania Orlando: vita privata, reality, carriera, programmi tv

Stefania Orlando è una conduttrice televisiva e showgirl.

Chi è Stefania Orlando:

Stefania Orlando, nata a Roma il 23 dicembre il 1966, è una conduttrice televisiva e showgirl. Il padre è un giudice e professore universitario mentre la madre è originaria della Puglia. Ha due fratelli maggiori, Gianni Orlando e Fabio Massimo Orlando, avvocato. Fin da giovanissima inizia a lavorare come modella e agente immobiliare per poi emergere come volto del piccolo schermo. Nel 1993 inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo e inizia ad esibirsi nel programma “Si o No?”.

L’anno successivo debutta in Rai divenendo la valletta ufficiale del programma “Scommettiamo che?” e fino al 1996 conduce il “Tg Rosa“. Nel 1997 conduce “I fatti vostri” su Rai 2 e dove rimane fino 2003. Dal 1998 al 2001 conduce la maratona di solidarietà targata Teleton e il “lotto alle otto e nel 2002 passa a guidare la finalissima di “Lotteria Italia“. Dal 2015 al 2016 invece partecipa al game show “ I fatti vostri” e nello stesso periodo conduce anche alcune puntate di “Cantando Ballando”.

Nel 2005 entra nel gruppo “Sex Machine Band“ ed inizia la sua carriera di cantante (il singolo “Sotto la luna” è del 2007). Il 6 Novembre 2020 esce il nuovo singolo “Babilonia” realizzato con suo marito Simone Gianlorenzi.

La perdita di Alessandra

Dopo che a 18 anni aveva trovato lavoro in un’agenzia immoboliare va a a vivere assieme ad un’altra donna, Alessandra, con la quale legherà moltissimo. Nel 2006, però, l’amica Alessandra si ammala di tumore e morirà di lì a poco.

Questo è stato uno dei dolori più grandi della vita di Alessandra.

Reality show

Stefania Orlando è stata concorrente nel Grande Fratello Vip 2020. Durante il reality si è classificata al terzo posto dietro a Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Ha partecipato a Tale e Quale Show 2021 e il 24 gennaio 2022 sarà ospite di Guess My Age.