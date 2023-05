Adrien Candiard, chi è: carriera, politica, libri

Adrien Candiard è uno scrittore e uno studioso che si occupa di spiritualità. È ospite del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Chi è Adrien Candiard

Adrien Candiard è uno studioso e scrittore che, dopo un periodo in cui si è dedicato alla politica, nel 2006 è entrato nell’Ordine domenicano, per poi trasferirsi al Cairo come membro dell’Institut dominicain d’études orientales (Ideo).

Si occupa di islam e ha scritto diversi saggi di spiritualità. Con il libro Sulla soglia della coscienza (EMI, 2020) ha vinto il Prix de la liberté intérieure.

Libri

Tra i libri scritti dallo scrittore ne citiamo alcuni, tra i quali Pierre e Mohamed. Algeria, due martiti dell’amicizia (EMI, 2018), Comprendere l’Islam. O meglio, perché non ci capiamo niente (EMI, 2019) e Fanatismo! Quando la religione è senza Dio (EMI, 2021).