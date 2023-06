Albano Jr. Carrisi, chi è il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso: vita privata, carriera, età

Chi è Albano Jr. Carrisi, figlio di Al Bano e Loredana Lecciso. Scopriamo qualche informazione in più sul figlio più giovane dell’amato cantante pugliese. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Albano Jr. Carrisi, figlio di Al Bano e Loredana Lecciso: vita privata, carriera

Nato il 30 ottobre 2022 all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, Albano Jr. Carrisi , anche detto Bido, compirà a breve 21 anni ed è il figlio più giovane di Al Bano Carrisi e della sua compagna Loredana Lecciso. Bido non ha intenzione a quanto pare di farsi strada nello spettacolo: “Non ho questa vocazione, preferisco studiare e trovarmi un percorso diverso”. Una scelta differente da quella della sua sorella maggiore, Jasmine Carrisi, che sta lavorando per costruirsi una carriera nella musica.

In un’intervista concessa a Verissimo risalente ai suoi ultimi anni di liceo, infatti, Albano Jr. ha ammesso il suo desiderio di rimboccarsi le maniche e gestire l’impresa di famiglia: “Dopo la maturità lavorerei subito. Voglio fare il manager delle nostre tenute, seguire il vino, l’accoglienza…Lo scorso anno ho imbottigliato il vino per un mese”. Ciononostante, suo padre Al Bano ha invece dichiarato che preferirebbe vederlo all’Università, magari a studiare Economia, per acquisire più competenze. Al momento, a quanto pare, ha scelto di continuare il suo percorso educativo all’università, a Milano.

Vita privata, il rapporto con il padre

Restio a mostrarsi alle telecamere, Albano Jr. Carrisi non condivide molti dettagli circa la propria vita privata. A Verissimo ha parlato del rapporto che lo lega a suo padre e sua madre: “Abbiamo un rapporto abbastanza buono, il normale rapporto che c’è tra padre e figlio. Ci sono ogni tanto incomprensioni, ma è tutto nella norma. Entrambi sanno dare consigli, ma molte cose le tengo per me per cercare di trovare la mia strada senza contare troppo sui genitori. Cerco di essere indipendente”. Bido è molto grato a suo padre per i suoi insegnamenti: “Mio padre mi ha insegnato a vivere con i piedi per terra e cerco sempre di avere un buon equilibrio. Non mi interessa la notorietà”.