Marco Ligague, chi è il fratello di Luciano Ligabue: vita privata, carriera, figli

Chi è Marco Ligabue, fratello minore di Luciano Ligabue. Anche lui chitarrista e cantautore, ha una lunga carriera nel rock alle spalle. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Marco Ligabue, cantautore fratello di Luciano Ligabue: vita privata, carriera

Nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 16 maggio 1970, Marco Ligabue ha 53 anni ed è il fratello minore del più noto Luciano Ligabue. Anche lui si è creato una carriera nel rock, affermandosi come chitarrista e cantautore. Come spiega lui stesso in un’intervista concessa a Segnali Sonori, dietro la loro passione comune per la musica c’è il Tropical, la balera dei loro genitori, Rina e Giovanni. “Il Tropical è il motivo per cui io e Luciano siamo diventati due rocker.” -racconta Marco- “Era la balera che i nostri genitori, appassionati di musica, avevano aperto negli anni Settanta a Rovereto di Secchia. Venivano a suonare le orchestre di liscio. Poi cominciarono a ospitare concerti… Io e Luciano siamo cresciuti lì, in mezzo al mondo dello spettacolo”.

La sua carriera nella musica inizia quasi per gioco: forma una band con un suo gruppo di amici, i Blouson Noir. In seguito, suona con diversi altri gruppi, tra cui i Little Taver & His Crazy Alligators, per poi fondare i Rio nel 2001. Pubblica con loro quattro album, per poi lasciare la band nel 2012, quando decide di lanciarsi come artista solista e mettersi per la prima volta di fronte ad un microfono. Da solo pubblica altri quattro album: tra le sue canzoni più note ricordiamo Ogni piccola pazzia, Non è mai tardi, Cuore onesto, Altalena, Dentro e Vado a caso. Nel 2015 la sua musica gli vale il premio musical-letterario Premio Lunezia.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Marco Ligabue è diventato padre due volte nel corso della sua vita. La sua prima figlia, Viola, è nata dall’unione con la sua ex compagna, una ragazza sarda di nome Melania. Dopo la fine di questa relazione, Marco ha ritrovato l’amore con un’altra donna, madre del suo secondo figlio, Diego, nato nel 2021. Fu proprio la nascita di Viola a spingere il cantante a tentare la fortuna da solista: “Ho deciso di mettermi da solo, diventare frontman. Diventare papà ti fa avere una consapevolezza diversa, prima eri l’eterno bambino. Essere padre ti dà maggiore sicurezza, più consapevolezza nei tuoi mezzi, più forza”. Il suo profilo Instagram è in crescita e ad oggi è seguito da quasi 70mila utenti.