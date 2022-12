Santi Francesi, tour 2023 dopo la vittoria a X Factor: date e tappe del gruppo

Santi Francesi, dopo la vittoria a X Factor ecco le altre novità importanti. Il gruppo si prepara al nuovo tour che partirà all’inizio del prossimo anno ma prima ci sarà la pubblicazione dell’Ep, con brani anche inediti.

Santi Francesi, tour 2023 dopo la vittoria a X Factor

I Santi Francesi, il giorno dopo la vittoria a X Factor, hanno voluto commentare sui loro social così: «Non abbiamo ancora realizzato quello che è successo ieri sera.

Ma ringraziamo tutti, uno ad uno. È stato incredibile. Lunedì esce l’EP “In fieri” e a gennaio il nostro primo tour nei club. Non vediamo l’ora». Inoltre, sono arrivati i complimenti anche del Comune di Ivrea: «Il Sindaco e la Giunta comunale di Ivrea si congratulano e abbracciano idealmente Alessandro De Santis e Mario Francese per lo splendido e meritato successo che, come Santi Francesi, hanno ottenuto nell’ultima edizione di X Factor, dopo un lungo percorso di costante crescita che da’ ulteriore prestigio anche al nostro territorio». Il gruppo è pronto ora a pubblicare il loro Ep e partire poi per il tour nel 2023.

Date e tappe del gruppo

Dunque, dal mese di gennaio il gruppo partirà in tour in giro per l’Italia. I biglietti saranno disponibili online a partire dalle ore 12.00 di lunedì 12 dicembre su www.vivoconcerti.com e dalle ore 12.00 di sabato 17 dicembre anche nei punti vendita. Ecco di seguito le date e tappe: