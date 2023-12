Giorgia a Bari: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Giorgia a Bari si esibisce in concerto nella serata di venerdì 1 dicembre in occasione del suo tour 2023. Ecco le prossime tappe dell'artista.

Giorgia a Bari: scaletta canzoni

Giorgia si esibisce in concerto nella serata del 1 dicembre Palaflorio di Bari. L’artista è in giro per l’Italia con il suo “Blu live Palasport”. Con lei sul palco ci sono: Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Andrea Rigonat (chitarre), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards e programming), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra e direzione musicale). Ecco la scaletta delle canzoni:

Gocce di memoria

Meccaniche celesti

Scelgo ancora te

Non mi ami

Normale

Tornerai

Infinite volte

Quando una stella muore

Credo

Spirito libero

How Deep Is Your Love?

Il mio giorno migliore

Sì o no / Master Blaster (Jammin’) / Get Up, Stand Up

Per fare a meno di te

L’eternità

Proud Mary

La gatta (sul tetto)

Se

Atacama

E poi

Oronero

Tu mi porti su

Senza confine / Un amore da favola

Di Sole e d’azzurro

Parole dette male

Come saprei

Io fra tanti

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Inoltre, il tour prosegue anche nelle prossime settimane:

02 dicembre Eboli (Sa) Palasele

09 dicembre Brescia Brixia Forum

13 dicembre Torino Pala Alpitour

