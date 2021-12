Chi è Rosanna Lambertucci: età, gravidanze, marito, carriera

Rosanna Lambertucci è una conduttrice televisiva, giornalista e divulgatrice scientifica nota soprattutto al pubblico televisivo della Rai. Conosciamola meglio.

Chi è Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci, nata a Roma il 30 novembre 1945, è una giornalista che ha fatto carriera tanto in radio quanto in tv. Laureata in giurisprudenza, proviene da una famiglia di industriali. Il suo primo incarico importante è stato in radio quando, grazie a Luciano Rispoli, ha ottenuto la conduzione della rubrica Domande a Radiodue. Nel 1980 ha iniziato la sua carriera in tv con il programma S come salute (su Rai 2) e Più sani e più belli che sarà riproposto per ben 17 edizioni. Dal 1994 al 1997 si distingue per la conduzione del fortunato quiz di Raiuno Luna Park ma ben presto tornerà ad occuparsi di tematiche di medicina e benessere. A gennaio del 2011, per l’appunto, venne pubblicata la rivista Più Sani e più Belli che la vide dal 2010 al 2016 direttrice editoriale. Su Alice Tv è conduttrice de La salute vien mangiando.

I libri su salute e benessere

Rosanna Lambertucci, nonostante una parentesi da conduttrice di programmi di intrattenimento, si è poi dedicata per lo più al tema della salute e del benessere. A dimostrarlo sono anche diversi suoi libri. Alcuni titoli che ricordiamo sono “La salute vien mangiando”, “La dieta integrata”; “Più sani più belli”, “Più magri più belli”; “Le ricette della salute”, “Le diete della salute”, “Dimagrire con i perché”, “Il viaggio dimagrante”, “E sono corsa da te”, “La dieta che ti cambia la vita”, “La dieta per vivere 100 anni”.

Marito di Rosanna Lambertucci

Il grande amore di Rosanna Lambertucci è stato Alberto Amodei, mancato nel 2014 dopo una lunga malattia. Del suo amore per lui ne ha parlato più volte, e la loro era davvero una coppia d’altri tempi, lontana dalla telecamere ma molto unita. Con Alberto ha avuto una figlia, Angelica, che l’ha resa nonna di Caterina. In un’intervista al Corriere della Sera, Rosanna ha parlato della malattia di Alberto. “Quando si ammalò mio marito Alberto Amodei, che era già il mio ex marito, mi legava ancora a lui un grandissimo affetto. Ricordo il giorno in cui, non sentendolo da un po’, andai a casa sua e lo trovai immobile nel letto. Con l’aiuto di un cameriere lo portammo in ospedale, il professor Giulio Maira lo operò al cervello ma dopo un paio di anni morì. Furono anni dolorosissimi. E, alla fine, avrei avuto bisogno di lavorare. Non solo e non tanto per i soldi: mi avrebbe aiutato psicologicamente».

Il dolore per i figli persi

Rosanna Lambertucci, sempre in un’intervista al Corriere, ha raccontato le sue difficoltà e i suoi numerosi tentativi per avere un figlio. “Ho perso cinque figli, figli mai nati. Pensi che ho avuto anche due gravidanze extrauterine consecutive. Senza contare un distacco della placenta, cosa che mi ha messo in pericolo di vita: ricordo la corsa in ospedale, manco sapevo che cosa stavo rischiando”. Rosanna ha avuto anche una figlia, Elisa, mancata dopo tre giorni di vita. Alla fine però è arrivata Angelica che l’ha resa mamma e nonna.

Curiosità