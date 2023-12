Netflix, uscite gennaio 2024: tutte le novità, film e serie tv

Netflix, le novità di gennaio 2024: il calendario delle uscite, tutti i film e le serie in arrivo. Scopriamo cosa ha in serbo per noi la piattaforma streaming americana fino alla fine del mese con le principali aggiunte al catalogo.

Netflix gennaio 2024, tutte le uscite e novità: i film e le serie in arrivo

Tante novità in arrivo con l’anno nuovo per il catalogo di Netflix. Nel gennaio del 2024 il colosso americano dello streaming si prepara a portare moltissime novità per gli appassionati di film e serie tv. Tanti ritorni intriganti, con la seconda stagione del dramma svizzero Neumatt e la sesta tranche di episodi di The Good Doctor, dal primo gennaio 2024 disponibile anche su Netflix. Il 18 gennaio torna anche il teen drama Skam Italia, di cui è pronta la sesta stagione.

Gli appassionati di animazione giapponese potranno gustarsi i vecchi episodi della decima stagione di Bleach e l’atteso esordio di Dungeon Food, che segue le gesta culinarie di un gruppo di avventurieri in un misterioso dungeon. Spiccano inoltre la miniserie crime Griselda, che racconta la storia della “regina della cocaina” Griselda Blanco, la dark comedy The brothers sun e la serie australiana Ragazzo divora universo.

Tutte i film e le serie in uscita, elenco e date

Ecco l’elenco completo di tutti i prodotti Netflix in uscita a gennaio 2024, data per data. Tutti i film, le serie tv e i documentari in arrivo nel primo mese del nuovo anno.