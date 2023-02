Oroscopo Paolo Fox marzo 2023, previsioni segno per segno

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Marzo 2023. Cosa ci riserva il futuro tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno dell’amato astrologo televisivo.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Febbraio è appena cominciato, ma gli appassionati di astrologia guardano sempre oltre, osservando gli astri in cerca di lumi sul futuro nelle prossime settimane. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Marzo 2023 secondo l’amato astrologo della tv Paolo Fox. Cosa ci aspetta il mese prossimo secondo il suo ultimo libro? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

Il mese di marzo sarà il mese della riscossa per i nati nell’Ariete. Avete voglia di rimettervi in gioco e sfruttare il vostro ingegno creativo per recuperare il terreno perduto. È il periodo perfetto per riportarvi in testa sia sul lavoro che nello studio. Gli amori nati in queste settimane promettono bene, a patto di essere onesti con voi stessi e il vostro partner. È il momento di prendere decisioni importanti.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

Si sorride in ufficio con i nati nel Toro. Il supporto di Mercurio e Venere vi apre la strada verso nuove vette sul lavoro, riuscirete a guadagnarvi una serie di opportunità intriganti. In privato, avete tanta voglia di conoscere persone nuove. Situazione agrodolce in amore, alcune relazioni un po’ spente potrebbero rinascere, mentre per altre l’unica alternativa è calare il sipario.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

Qualche intoppo sul lavoro fa un po’ innervosire i nati nei Gemelli. Sarete costretti a rallentare un po’ i vostri progetti, i nuovi ostacoli vi costringono a rivalutare i piani per l’immediato futuro. Alla frustrazione lavorativa si aggiunge la rabbia per le finanze, brucerete fin troppo in pochissimo tempo. Un velo pietoso anche sull’amore, dove l’unica soluzione è tagliare i rami secchi e passare oltre.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

Mese di transizione per i nati nel Cancro. Non riuscirete a trovare le soluzioni immediate che cercate, ma potete preparare il campo per affrontare la situazione al meglio a breve. Se volete migliorarvi non fate complimenti, cogliete al volo le opportunità di fronte a voi. Altalena di emozioni in amore, attenti a non tirare troppo la corda o rischiate di spezzarla.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

Procede bene la vita d’ufficio dei nati nel Leone. Tante conferme e piacevoli novità vi accompagneranno in un mese di lavoro stress-free. Diverse questioni in sospeso potrebbero concludersi positivamente nelle prossime settimane. Tutto liscio anche in amore, soprattutto per i single. La primavera risveglia in voi il fuoco della passione, e avrete anche fin troppa legna da ardere!

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

Si vola basso in queste settimane per i nati nella Vergine. In ufficio la vita procede a rilento, complice la stanchezza accumulata e i costanti contrasti. Stallo e battibecchi anche in famiglia, l’unica tregua è la vostra vita amorosa. A partire dalla metà di marzo, il vostro cuore ritroverà un po’ di sollievo. In alternativa, se l’amore latita, cercate di ritagliarvi ampi momenti di relax.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

Un Giove negativo minaccia la quiete lavorativa dei nati nella Bilancia. Sono in arrivo una serie di cambiamenti che andranno a minare la vostra stabilità, è tempo di fare qualche rinuncia. Muovetevi con prudenza, senza fare mosse azzardate. Un’atmosfera così incerta non fa che aumentare il vostro nervosismo, che influirà negativamente sulla vostra vita amorosa. Non esagerate, pensate anche al vostro benessere.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

I nati nello Scorpione sguazzano nelle opportunità nel mese di marzo. Avrete molte possibilità da valutare, alcune senz’altro migliori di altre. Attenti a non cadere in trappola, analizzate ogni alternativa con grande attenzione. Sarà un processo lungo e laborioso, anche per questo rischiate di mettere un po’ troppo da parte l’amore. Non ignorate chi vi vuole bene, trovate del tempo anche per loro.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

Buone notizie in arrivo nel marzo dei nati nel Sagittario. Le premesse sono ottime, dovrete solo essere in grado di pazientare un momento in più. Non mandate tutto all’aria facendo pretese prima del tempo, evitate discussioni inutili. Anche per quanto riguarda il cuore la situazione si appresta a migliorare. Con la primavera sbocciano nuovi, importanti amori.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

Settimane irrequiete in arrivo per i nati nel Capricorno. Giove e Marte in contrasto portano burrasche nella vostra vita. Vi sentirete travolti dallo stress e dal nervosismo, ad un passo dall’esplodere e rovinare tutto. Non tutto il male viene per nuocere, tuttavia. La vostra scontrosità vi porterà a chiudere rapporti profondi solo in apparenza. Passata la tempesta, l’amore si riprenderà.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

Il tempo scorre in fretta per i nati nell’Acquario. Avete l’acume necessario per riuscire, ma siete quasi fuori tempo massimo. Basta bighellonare, prendete una decisione definitiva. Per quanto riguarda il cuore, sentite il bisogno di lasciarvi andare, di amare in totale libertà. I single si sentiranno pronti a passi importanti, mentre chi è in coppia dovrà fare attenzione a non prendere abbagli colossali.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Marzo 2023

È tempo di rimboccarsi le maniche per i nati nei Pesci. Non otterrete i risultati che bramate senza sudare un po’. La vostra fatica verrà ripagata nel prossimo futuro, per il momento dovete solo mettervi all’opera. A supportarvi ci sarà l’amore, soprattutto per i Pesci impegnati in relazioni durature. Anche chi è single potrebbe trovare una luce, un nuovo partner è dietro l’angolo pronto a darvi il suo appoggio.