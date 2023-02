Oroscopo settimanale Branko 20-26 febbraio, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 20 al 26 febbraio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro nel mese di Carnevale? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 20-26 febbraio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Con quali sfide e eventi inaspettati continuerà il secondo mese del 2023? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 20 al 26 febbraio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

Qualche rallentamento di troppo frena i progressi dei nati nell’Ariete. Arriveranno buone notizie, ma sarete costretti ad attendere anche troppo. Affogate la vostra frustrazione con l’amore. In campo amoroso la vostra lunga attesa potrebbe essere giunta al termine. Potreste finalmente essere ricambiati.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

È l’ora di riorganizzarsi per i nati nel Toro. Alla base dei vostri successi c’è sempre una meticolosa pianificazione: anche in questa settimana non dovete essere da meno. Dovrete stabilire ogni passo e metterlo in atto con estrema precisione. Non dubitate delle vostre capacità e delle vostre posizioni, credete in voi stessi.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

La nostalgia ferisce i nati nei Gemelli nei prossimi giorni. Vi sentite in diretto contatto con i vostri sentimenti in questo periodo. Un grande vantaggio per quanto riguarda i vostri rapporti più intimi e i contatti lavorativi, ma anche una grande debolezza quando il passato bussa alla vostra porta. Non fatevi buttare giù dai ricordi, cercate di andare oltre e pensare al futuro.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

Un periodo positivo a livello relazionale fa rialzare i nati nel Cancro. Il tanto, troppo lavoro di queste settimane vi sfianca, soprattutto per le costanti critiche e ingratitudine in ufficio. Consolatevi con l’amore e le amicizie: tanti nuovi incontri miglioreranno il vostro umore nei prossimi giorni. Guardate il lato positivo della vostra attuale situazione.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

Saranno giorni di rinascita per i nati nel Leone. Dopo un periodo complicato, i vostri sforzi lavorativi saranno finalmente apprezzati. Tempo di risorgere dalle ceneri e riprendervi ciò che è vostro di diritto. Si riaccende anche la vostra vita amorosa, approfittatene per festeggiare al meglio con il vostro partner.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

Con Venere in Ariete, si accende la settimana dei nati nella Vergine. I movimenti del pianeta dell’amore vi rendono più affini ai segni di fuoco, la passione sarà difficile da controllare. A volte è un bene lasciarsi andare un po’, non abbiate paura di vivere nel momento. Attenti solo a non farvi trascinare dall’impazienza, fate un passo alla volta.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

I nati nella Bilancia dovranno fare attenzione a non lasciarsi influenzare troppo. Cominciate a nutrire dubbi sul vostro percorso e sentite sempre più forte la pressione altrui. Non sminuite i vostri sforzi, invece perseverate. È il momento di lottare per quello in cui credete, se avete un’idea credeteci fino in fondo.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

I nati nello Scorpione avranno modo di mettere un po’ d’ordine nella propria vita. A volte è meglio ripartire da zero e cercare di ritrovare un equilibrio. Evitate spese inutili, sarà un periodo complicato e sarà fondamentale tenere tutto sotto controllo. Siate il più chiari possibile con il vostro partner, avete bisogno del suo supporto.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

Tanta confusione nei prossimi giorni per i nati nel Sagittario. A volte non è possibile galoppare da soli verso la meta, alcuni ostacoli sono impossibili da superare senza aiuto. Chiedere un consiglio a chi ne sa di più non è un segno di debolezza, ma di saggezza. Cercate il supporto di chi ha già vissuto situazioni simili, ingoiate il vostro orgoglio.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

Tanto affetto e sentimenti nel futuro dei nati nel Capricorno. Il vostro cuore batte forte in questi giorni, le vostre decisioni saranno governate dall’amore. Attenti agli eccessi di egoismo e di presunzione, soprattutto in ambito lavorativo. Siate aperti al ricevere critiche sul vostro operato, non tutte sono guidate dall’invidia.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

Troppo caos tra amore e affetti per i nati nell’Acquario. Avete bisogno di chiarezza e chi avete vicino pare fin troppo restio. Abbiate pazienza ma non desistete. Avete diritto a delle risposte, qualunque esse siano. Vale lo stesso in ufficio, siate comprensivi ma fermi nelle vostre richieste. In questo modo otterrete accordi soddisfacenti.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 20-26 febbraio

Cambia tutto in questa settimana per i nati nei Pesci. Il vostro cielo è più caotico che mai e porta disordine e trambusto nelle vostre giornate. Superate il momento puntando sulle vostre certezze, le colonne portanti della vostra vita. La vostra famiglia e il vostro partner non vi lasceranno soli in questo periodo così instabile.