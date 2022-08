Saw 10, quando esce il film della saga horror: svelati il regista e la data di uscita

Saw 10 si farà ed è stata ufficializzata la sua uscita al Cinema così come il nome del regista che dirigerà un altro capitolo della saga.

Saw 10 presto uscirà al Cinema. La saga horror continua a scrivere nuovi capitoli e dunque prevista l’uscita prossimamente sul grande schermo. Nelle scorse ore sono stati svelati il nome del regista ma anche la data di arrivo nelle sale cinematografiche. Ecco di seguito tutti i dettagli e le informazioni che sono arrivate.

Saw 10, quando esce il film della saga horror

La saga horror di Saw non finisce ma continua a scrivere nuovi capitoli.

Da poche ore è stato ufficializzato il decimo film della saga. La Lionsgate ci ha tenuto a precisare che Saw 10 “catturerà i cuori – e altre parti del corpo – con tutte le nuove trappole ingegnose e un nuovo mistero da risolvere”. Mentre i produttori Mark Burg e Oren Koules hanno dichiarato: “Abbiamo ascoltato quello che i fan hanno chiesto e stiamo lavorando duramente per pianificare un film che i fan di Saw e del cinema horror ameranno.

E per farlo abbiamo dato le redini a Kevin Greutert, regista di Saw VI, che è ancora uno dei preferiti dei fan nel corso dell’intera saga. Presto verranno diffusi ulteriori dettagli”

Svelati il regista e la data di uscita

Dunque, nelle scorse ore sono stati ufficializzati data e regista del decimo film della saga horror. La regia è stata affidata a Kevin Greutert che ha già diretto Saw IV e Saw 3D: The final chapter, oltre ad aver montato i primi cinque capitoli e Saw: Legacy.

Greutert – che ha legato la sua fama alla saga di Saw. Il decimo film allora arriverà nelle sale cinematografiche il 27 ottobre 2023, un mese sempre preferito e scelto in passato per presentare agli appassionati di horror i film della saga di Saw.

LEGGI ANCHE: Piero Angela, funerali in Campidoglio: aperta la camera ardente. Come seguire la diretta tv