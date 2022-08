Chi è Paolo Celata, dalla “Maratona” a “La corsa al voto” su La 7

Paolo Celata è un giornalista, conosciuto come esponente di punta della “Maratona” di Enrico Mentana, promosso alla conduzione in prima serata di “La corsa al voto” su La 7.

Chi è Paolo Celata

Paolo Celata, nato a Roma il 20 agosto 1965, è un giornalista politico che si è fatto conoscere per la partecipazione alle numerose maratone politiche di Enrico Mentana. Laureato con lode in in Storia dei partiti politici, si specializza poi in Scienze della comunicazione.

Da uno stage come autore televisivo negli studi Videa, la sua attività da giornalista prosegue collaborando con la pagina culturale della Voce Repubblicana e con diverse radio locali come Radio Città Futura. Nel 1996 entra a far parte della testata TMC Sport, diventando uno dei conduttori del tg sportivo ma la svolta per la sua carriera giornalistica arriva nel 2010.

L’approdo a La 7

Paolo Celata nel 2010, con la nascita del Tg La 7, entra a far parte della redazione politica e viene inserito tra i conduttori del TG delle 12.30.

Successivamente, diventa anche inviato e conduttore del Tg La 7 di Enrico Mentana nei giorni festivi. Dal 2018 è ospite fisso di Propaganda Live su La 7 ed è promosso ad inviato speciale delle maratone politiche di Enrico Mentana.

La conduzione di “La corsa al voto” su La 7

Dal 1 agosto 2022 è promosso come conduttore in prima serata della trasmissione “La corsa al voto”, programma estivo pensato da La 7 in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

assieme al giornalista Alessandro De Angelis. Al programma ci sarà la partecipazione fissa anche di Silvia Sciorilli Borrelli.

Vita privata

Paolo Celata non ha moglie nè figli, e della sua vita privata si sa pochissimo. Per un periodo si era diffusa la voce che avesse un flirt con la collega Alessandra Sardoni, ma nessuno ha mai confermato nè negato queste voci.