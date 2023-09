Maltempo in Lombardia, tromba d’aria e diversi danni: allerta arancione annunciata

Maltempo in Lombardia, una tromba d’aria si è abbattuta nelle scorse ore creando problemi e disagi ma per fortuna nessun ferito. Intanto, l’allerta arancione è stata annunciata nella giornata di sabato 23 settembre 2023.

Maltempo in Lombardia, tromba d’aria e diversi danni

In Lombardia si è abbattuto in alcune zone una forte tromba d’aria nelle scorse ore creando una serie di disagi. “I problemi maggiori – ha precisato il Comando provinciale dei Vdf di Milano – si sono verificati a Pregnana Milanese per una tromba d’aria i cui effetti sono stati per la maggior parte legati a tetti scoperchiati e alberi pericolanti. Il maltempo ha colpito anche i comuni di Rho e Canegrate. Nessuna persona risulta coinvolta. Sul fronte dei fiumi persiste lo stato di preallarme del fiume Seveso in via Valfurva a Milano (115 cm) ma fino ad ora nessuna chiamata di soccorso alla sala operativa di via Messina”.

Allerta arancione annunciata

Il Centro di Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emesso un’allerta di livello arancione, indicando una moderata possibilità di piogge intense, e di livello giallo per il rischio idrogeologico e idraulico, considerato ordinario. Il Comuni di Milano ha lanciato un’allerta per i cittadini: “È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”.

