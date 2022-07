Chi è Alessandro De Angelis: carriera giornalista, vita privata, compagna

Chi è Alessandro De Angelis, giornalista politico? Laureato in storia contemporanea all'Università di Bologna, è spesso ospite in tv

Alessandro De Angelis è un giornalista e autore televisivo italiano, spesso ospite in televisione come opinionista e cronista politico.

Chi è Alessandro De Angelis

Alessandro De Angelis è un giornalista, laureato in storia contemporanea all’Università di Bologna, è nato il 18 marzo 1976 e ha 46 anni. La sua carriera giornalistica è iniziata al Il Messaggero, dove ha tenuto una rubrica giornaliera. Nel 2007 passa al quotidiano Il Riformista, dove ha collaborato fino alla chiusura nel 2012 per poi passare ad essere vicedirettore dell’Huffington Post. Nel corso della sua carriera giornalistica, in modo particolare, ha curato la rubrica Nazareno Renzoni per il programma televisivo Servizio pubblico condotto da Michele Santoro.

Carriera in tv

Come giornalista politico, si è sempre più fatto conoscere come opinionista e cronista politico in diverse trasmissione televisive e talk show. È spesso ospite, ad esempio, delle maratone politiche di Enrico Mentana su La7. È spesso ospite anche di Piazza Pulita e della trasmissione di Lilli Gruber Otto e Mezzo su La7.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata del giornalista non sappiamo molto, anche perchè De Angelis è piuttosto riservato.

Sappiamo però che il giornalista è legato alla senatrice e capogruppo di Forza Italia Anna Maria Bernini, che è la sua compagna di vita.