Alessandro Alatri, malattia e causa morte: i film e serie tv da regista

Alessandro Alatri è il regista che è scomparso all’età di 68 anni. La triste notizia è stata resa nota nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio 2023. Ecco i suoi lavori più importanti tra Cinema e serie tv con qualche esperienza anche con videoclip.

Alessandro Alatri, malattia e causa morte

Il regista Alessandro D’Alatri è venuto a mancare a 68 anni a causa di una malattia. La notizia della sua morte è stata data nelle giornata di mercoledì 4 maggio. Nel suo curriculum oltre a film e serie tv aveva diretto anche videoclip musicali per diversi artisti: Articolo 31 (Non è un film, 2001), Elisa (Heaven Out of Hell, 2001), Negramaro (Mentre tutto scorre, 2005), Laura Pausini (Invece no, 2008) e Renato Zero (Ancora qui, 2009 – Alla fine, 2013).

“Alessandro era un grande regista, uomo di cultura, persona dolce, generosa, scopritore di talenti e compagno di lavoro fantastico. Peraltro ci chiamiamo tutti e due Alessandro e siamo nati lo stesso giorno, 24 febbraio, sia pure in anni differenti – le parole all’Adnkronos di Alessandro Gassman che ha collaborato diverse volte con il regista.

I film e serie tv da regista

Per il Cinema ha diretto nove film come “Americano Rosso”(1991), “Senza pelle” (1993), con Kim Rossi Stuart e Anna Galiena, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes e notato a livello internazionale, e “La Febbre” (2005). Si ricordano anche I giardini dell’Eden (1998), Casomai (2002), Commediasexi (2006), Sul mare (2010). Il suo ultimo film è The Startup (2017). Mentre negli ultimi anni si è dedicato molto alla fiction tv Rai firmando progetti di grandissimo successo come “I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi” e “Il Professore”.