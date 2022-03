Chi è Rula Jebreal: biografia, Sanremo, libro della giornalista palestinese

Chi è Rula Jebreal è una giornalista di origini palestinese, vive tra New York e l’Italia, collaborando con diverse testate italiane ed estere. Si è specializzata come inviata di fatti esteri, conoscendo anche diverse lingue.

Chi è Rula Jebreal: biografia

Rula Jebreal è nata in Israele, esattamente a Haifa, il 24 aprile del 1973. Rula è cresciuta a Gerusalemme e fin da piccola è stata impegnata nel volontariato prestando la sua assistenza in Palestina aiutando i profughi nei campi d’accoglienza.

Nel 1991, Rula viene premiata con una borsa di studio, offerta dal Governo Italiano in favore dei ragazzi stranieri meritevoli che studiano Medicina. Trasferitasi in Italia, apprende in fretta la lingua e decide di frequentare l’Università di Bologna. Qualche anno dopo si dedica però alla professione di giornalista. Ha iniziata a collaborare con alcune testate come “La Nazione”, “Il Giorno” e “Il resto del Carlino”. Poi, approfittando della sua conoscenza della lingua araba.

si specializza come reporter trattando di tematiche estere.

Questo le apre le porte anche per la televisione. Partecipa in qualità di ospite nel programma “Diario di guerra”, in onda sul canale La7. Da qui in poi si occupa attivamente della rassegna e politica estera per la stessa emittente, oltre che iniziare a scrivere per “il Messaggero”. Dal giugno del 2007 è autrice e conduttrice di “Onda Anomala”, settimanale politica estera e costumi di RaiNews24.

Vita privata

Dopo aver vissuto a lungo a New York assieme al regista Julian Schnabel, nel 2013 sposa il banchiere americano Arthur Altschul Jr. Nel mese di giugno del 2016 la coppia divorzia. Tra le testate americane con cui ha scrive in questi anni ci sono: New York Times, Washington Post, The Guardian, Time, Newsweek. Rula è la prima donna inviata dal New York Times in Siria dopo lo scoppio del conflitto.

In Italia, invece si innamora di Davide Rivalta, uno sculture originario di Bologna, classe 1974, con il quale intraprende una relazione intensa: dalla coppia nasce la figlia Miral. La storia fra i due termina nel 2005.

Rula Jebreal a Sanremo

All’inizio del 2020 è invitata dal conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 Amadeus, portando sul palco dell’Ariston il tema della violenza sulle donne, partendo proprio dalla sua storia.

Libro della giornalista

Nel 2021, dopo l’esperienza a Sanremo, pubblica il libro Il cambiamento che meritiamo, in cui da una dolorosa esperienza autobiografica di stupro subita sulla sulla sua pelle, parla e scrive tematiche della lotta per la parità di genere.