Sanremo 2023, terza serata: scaletta cantanti, ospiti e co-conduttrice della puntata

Sanremo 2023, terza serata è in arrivo sul palco dell’Ariston. Sarà ancora di più protagonista la musica con i big che ritornano ad esibirsi ma anche con gli ospiti pronti ad arricchire ed allietare il pubblico a teatro e da casa. Intanto, continuano a salire i già buoni dati di ascolto del Festival. Anche nella serata di giovedì 9 febbraio, sono in programma diverse sorprese. Una anche con Gianni Morandi.

Sanremo 2023, terza serata: scaletta cantanti

Alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, è giunto il momento della terza serata. Sarà ricca di musica, soprattutto perché si esibiranno tutti i 28 big in gara. A votarli, questa volta, la giuria demoscopica (formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica) e il televoto, con un peso al 50%. Sarà poi stilata una media tra questa votazione e quella precedente della sala stampa e verrà definita una nuova classifica complessiva. Ecco la scaletta degli artisti in ordine alfabetico:

Anna Oxa Ariete Articolo 31 Colapesce Dimartino Colla Zio Coma_Cose Elodie Gianluca Grignani Gianmaria Giorgia I Cugini di Campagna Lazza LDA Leo Gassmann Levante Madame Mara Sattei Marco Mengoni Modà Mr. Rain Olly Paola & Chiara Rosa Chemical Sethu Shari Tananai Ultimo Will

Ospiti e co-conduttrice della puntata

Come co-conduttrice della terza serata, insieme a Morandi e Amadeus, ci sarà la campionessa del volley italiano Paola Egonu. Mentre come ospiti saliranno a cantare sul palco dell’Ariston i Maneskin e Peppino Di Capri che è stato a Sanremo ben 15 volte. Ci sarà anche Sangiovanni che canterà con Morandi il successo senza tempo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, nella versione 2.0 prodotta da Shablo. Infine, Annalisa si esibisce al Suzuki Stage in piazza Colombo, mentre sul palco sul mare della Costa Smeralda è atteso Gué.

