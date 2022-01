Chi è Ottavia Fusco: età, teatro, canzoni, marito, carriera

Ottavia Fusco è un’attrice di teatro e cantante italiana che è stata sposata con Pasquale Squitieri dal 2013 al 2017. Sarà ospite della trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

Chi è Ottavia Fusco

L’attrice Ottavia Fusco è nata ad Asti, in Piemonte, il 19 gennaio 1967. Ha 55 anni e si è distinta nel mondo dello spettacolo per le sue doti di attrice di teatro e di cantante. Fin da giovane, conseguito il diploma di liceo scientifico, iniziò ad approcciarsi alla recitazione e in breve tempo approdò alla trasmissione radiofonica La Coppa del Jazz.

Tra le tappe importanti della sua carriera citiamo il fatto che nel 2004 è protagonista del monologo Lettera al padre(regia di Pasquale Squitieri). Nel 2006 è regista e interprete di un altro monologo, Nella buona e nella cattiva sorte. Ha preso poi parte allo spettacolo Piazzale Loreto, sempre sotto la direzione del marito Pasquale Squitieri. Altre apparizioni importanti di Ottavia sono alcune partecipazioni a set di film come Ti amo Maria e Biuti Quin Olivia.

Nel 2008 è stata chiamata come ospite al Festival di Sanremo dove per due volte ha provato a partecipare senza però riuscirci.

La carriera di cantante

Ottavia, però, è conosciuta anche come cantante. Tra i principali brani che ricordiamo Gli anni zero (2008), Bang! Bang! (2009), Reinciampando vol 1 (2012), So goodbye (2014).