Sciopero aerei il 29 settembre: come richiedere il rimborso biglietto

Sciopero aerei. il 29 settembre sono stati confermati i disagi previsti ed annunciati dalle sigle sindacali. Molti voli sono stati cancellati e dunque c’è la possibilità per i viaggiatori scontenti di chiedere il rimborso del biglietto.

Sciopero aerei il 29 settembre

Lo sciopero aerei è stato confermato per venerdì 29 settembre. A lanciare la protesta sono le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Cub, Flai, Usb, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo nel settore dei servizi a terra aeroportuali. La sigla sindacale Usb, tra le tante cose, chiede “la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo-assunti; la modifica del criterio che, inneggiando al risparmio, affida appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti; più sicurezza dei lavoratori e del servizio; introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 Euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato”.

Come richiedere il rimborso biglietto

Secondo quanto previsto nella Carta dei Diritti del Passeggero, per ottenere un rimborso del biglietto è necessario compilare un modulo da inviare alla compagnia aerea. Non serve altro che andare sul sito della compagnia e richiedere il rimborso o stornare quel viaggio. Il regolamento UE in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo stabilisce che in caso di ritardo di 3 ore o più, cancellazione del volo e negato imbarco, sussiste il diritto al risarcimento secondo i seguenti importi: