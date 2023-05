Chi è Uzi Lvke, rapper romano al Concertone: biografia, “Non passa l’aria”, malattia

Chi è Uzi Lvke, rapper romano che sarà al concertone del 1 maggio a Roma? Ecco qualche dato in merito alla sua biografia.

Chi è Uzi Lvke

Uzi Lvke, vero nome Luca Sampieri, è un rapper romano classe 1998 che si esibirà al concertone di Roma del 2023. Cresciuto tra le palazzine del quartiere Corviale, si esibirà di fronte a migliaia di ragazzi (diretta dalle 14 su Rai3 e Rai Radio2) con il suo singolo “Non passa l’aria” dedicato alla sua lotta personale contro l’ansia. Il successo per lui è arrivato con ‘Tararì tararà’ che aveva avuto oltre 400 mila visualizzazioni su YouTube. Conosce bene anche Achille Lauro, cresciuto nel suo stesso quartiere.

Il singolo “Non passa l’aria”

Il singolo Non passa l’aria di Lvke è dedicato alla sua lotta contro l’asma. Il testo è stato scritto in collaborazione con FederAsma, organizzazione di volontariato che dal 1994 riunisce associazioni italiane di pazienti che sostengono la lotta alle malattie respiratorie, e con il supporto non condizionato di Chiesi Italia – supporta Dunfiato, campagna di sensibilizzazione sull’asma. In una intervista a Il Messaggero.it, il cantante ha spiegato che “la canzone è ispirata alla mia lotta contro l’asma, una malattia di cui si parla forse ancora poco”. Spiegando, anche, che a causa dell’asma, quando era piccolo, “un giorno mia madre mi trovò steso sul letto, cianotico. Mi caricò sulle spalle e mi portò al pronto soccorso. La diagnosi del medico fu chiara. A scuola mi portavo in classe l’inalatore. Gli altri ragazzini mi prendevano in giro […] Questo pezzo è il mio sfogo, ma anche un modo per educare sulla necessità di affrontare con coraggio e senza vergogna la malattia”