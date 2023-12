Cristina Garofalo, chi è la moglie di Pio D’Antini: vita privata, carriera, figlia

Chi è Cristina Garofalo, moglie di Pio D’Antini. Scopriamo qualcosa in più sulla compagna di vita di uno dei membri del celebre duo comico Pio e Amedeo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Cristina Garofalo, moglie di Pio D’Antini di Pio e Amedeo: vita privata, carriera

Nata a Foggia nel 1988, Cristina Garofalo ha 35 anni ed è una nota modella conosciuta soprattutto in quanto moglie di Pio D’Antini, membro dell’apprezzatissimo duo comico Pio e Amedeo. Si trasferisce a Milano da giovane, seguendo il suo futuro marito, per inseguire una carriera nel mondo dello spettacolo e della moda. Nel 2009 partecipa ai suoi primi servizi fotografici, per poi lanciarsi in passerella a Miss Italia a Salsomaggiore, ottenendo la fascia di Miss Sash. In seguito prova a trovare spazio in tv partecipando alle selezioni per le Veline di Striscia la Notizia, ma il suo percorso si chiude in semifinale. Oggi Cristina si è costruita un buon seguito su Instagram, con oltre 64mila follower, e continua a lavorare come modella, per l’agenzia Fashion Models Management.

Vita privata: dal rapporto con il comico alla figlia

Cristina Garofalo e Pio D’Antini sono innamorati da quando avevano appena 18 anni. Il loro primo incontro avviene grazie ad una festa in discoteca organizzata da amici comuni: da allora non si sono più lasciati. Cristina e Pio han deciso di convolare a nozze nel luglio del 2016, dopo ben dieci anni di fidanzamento. Pochi mesi dopo, nel dicembre del 2016, nasce la loro unica figlia, Chiara. “Senza Cri e mia figlia non saprei vivere.” -ha spiegato D’Antini in una recente intervista- “Ci siamo conosciuti praticamente minorenni. Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita. È come se io e Cristina fossimo sposati da sempre: quasi come con Amedeo!”.